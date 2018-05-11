黃智賢：柯文哲明白告訴大眾「我是在騙，怎樣？」

柯文哲最近的兩岸一家親道歉說，到柯媽嗆民進黨若提名，大家互不相欠，名嘴黃智賢在臉書貼文表示，柯文哲很假，但假得非常真，他以白色號召，假稱超越藍綠，腳踩藍綠兩條船，不亦樂乎。當選後的言行，證明他信口開河，毫無教養。施政上，只有前任郝龍斌的政績。現在，柯文哲明白告訴大眾，我是在騙，怎樣？ 台北市長柯文哲。本報資料照片 分享 facebook

貼文全文如下：

1

柯文哲很假，但假得非常真。

因為他的粗魯沒有教養和無厘頭，充滿喜感。

老百姓樂了，覺得他真像我們。

明明是墨綠，但以白色號召，假稱超越藍綠。

不，他腳踩藍綠兩條船，不亦樂乎。

忽爾說幾句叫藍的高興的話，藍的感激涕零十，忽然又跟綠的磕頭去了。

騙誰呢?

當初如果不是民進黨禮讓柯文哲，能當選 ?

禮讓是什麼意思?

就是關起門來是自家人，但表面上摘掉墨綠色的皮。

號稱無黨籍，好去騙中間選民跟藍的支持者的票。

大聲喳呼，我超越藍綠。

許多人因為不想被藍綠綁架，痛恨藍綠惡鬥，所以支持他。

都忘了，這假面的訴求，是何等的狡猾。

2

什麼叫做綠 ?

反中，仇中，台獨，媚日，這是綠。

圍繞這這些主張和立場，為其奔走，結盟拉幫，分享利益，當然就是綠。

國民黨是藍。

但對綠而言，不管你是不是國民黨，只要你不聽話，你就是藍。

我就要鬥你。

說起來，就變成藍綠惡鬥。

管中閔有跟蔡英文惡鬥嗎 ?

他不過是照章依法當選台大校長，被鬥成什麼樣子?

台灣哪有藍綠惡鬥？

是哀藍之不能鬥，不敢鬥。

不知為誰而鬥。

偶爾鬥一分鐘，又不鬥了。

綠就整碗捧去。

藍若有當初創黨的萬分之一氣魄，台灣豈能落魄至此 ?

台灣人怎會被民進黨欺負成這個樣子？

3

我一生沒有加入任何政黨。

對國民黨批評沒少過。

但只因為反對民進黨的台獨與濫權違法，我就被戴上一個藍帽子。

因為我不肯媚俗，假裝忘記真正的歷史，不敢不紀念先人，我就被說成是深藍。

意思是指少數落伍的非主流。

因為我骨頭硬一點，不肯忘記自己是中國人，不願忘記國家必須統一這件事。

就乾脆指控我是紅的。

在台灣，給人戴帽子，只要利益合算，何須邏輯 ?

顏色，只是一種代號，好分辨敵我，集中仇恨。

4

柯文哲算過，公開宣示三點： 1為兩岸一家親道歉，2挺蔡英文選2020，3要和蔡英文組執政聯盟。

這是照劇本演出。

然後再隨便道歉一下，已是劇本的橋段。

怕什麼？

國民黨的丁守中雖然民調第一，但柯文哲家民進黨的支持度，是55%，過半。

這次雖然輿論會沸騰三兩天，但他認定，一定過關。

以前，再大的毗漏，不也都過了關？

換來民進黨繼續禮讓與合作，兩家一起打國民黨，那才是當選的保證。

更何況，柯文哲有多少網軍和狗頭軍師可以帶風向？

5

政治不是耍猴戲。

政客手上擁有多麼龐大的公權力和資源金錢，掌握了千萬人的生計和命運。

選上一個人，把如此大的權位給他，卻如此兒戲。

柯文哲過去自稱一直是墨綠。

墨綠什麼意思？

就是比綠還要綠，綠不見底。

但為了權位，他說他願意”說阿共喜歡聽的話。”

柯文哲這個人，從2014年被揭發的台大急診室小金庫案，就知道他不老實。

當選後的言行，證明他信口開河，毫無教養。

施政上，只有前任郝龍斌的政績。

現在，柯文哲明白告訴大眾，我是在騙，怎樣？

關鍵是，大家還喜歡不喜歡自己騙自己？