黃智賢：柯文哲明白告訴大眾「我是在騙，怎樣？」
柯文哲最近的兩岸一家親道歉說，到柯媽嗆民進黨若提名，大家互不相欠，名嘴黃智賢在臉書貼文表示，柯文哲很假，但假得非常真，他以白色號召，假稱超越藍綠，腳踩藍綠兩條船，不亦樂乎。當選後的言行，證明他信口開河，毫無教養。施政上，只有前任郝龍斌的政績。現在，柯文哲明白告訴大眾，我是在騙，怎樣？
貼文全文如下：
柯文哲
1
柯文哲很假，但假得非常真。
因為他的粗魯沒有教養和無厘頭，充滿喜感。
老百姓樂了，覺得他真像我們。
明明是墨綠，但以白色號召，假稱超越藍綠。
不，他腳踩藍綠兩條船，不亦樂乎。
忽爾說幾句叫藍的高興的話，藍的感激涕零十，忽然又跟綠的磕頭去了。
騙誰呢?
當初如果不是民進黨禮讓柯文哲，能當選 ?
禮讓是什麼意思?
就是關起門來是自家人，但表面上摘掉墨綠色的皮。
號稱無黨籍，好去騙中間選民跟藍的支持者的票。
大聲喳呼，我超越藍綠。
許多人因為不想被藍綠綁架，痛恨藍綠惡鬥，所以支持他。
都忘了，這假面的訴求，是何等的狡猾。
2
什麼叫做綠 ?
反中，仇中，台獨，媚日，這是綠。
圍繞這這些主張和立場，為其奔走，結盟拉幫，分享利益，當然就是綠。
國民黨是藍。
但對綠而言，不管你是不是國民黨，只要你不聽話，你就是藍。
我就要鬥你。
說起來，就變成藍綠惡鬥。
管中閔有跟蔡英文惡鬥嗎 ?
他不過是照章依法當選台大校長，被鬥成什麼樣子?
台灣哪有藍綠惡鬥？
是哀藍之不能鬥，不敢鬥。
不知為誰而鬥。
偶爾鬥一分鐘，又不鬥了。
綠就整碗捧去。
藍若有當初創黨的萬分之一氣魄，台灣豈能落魄至此 ?
台灣人怎會被民進黨欺負成這個樣子？
3
我一生沒有加入任何政黨。
對國民黨批評沒少過。
但只因為反對民進黨的台獨與濫權違法，我就被戴上一個藍帽子。
因為我不肯媚俗，假裝忘記真正的歷史，不敢不紀念先人，我就被說成是深藍。
意思是指少數落伍的非主流。
因為我骨頭硬一點，不肯忘記自己是中國人，不願忘記國家必須統一這件事。
就乾脆指控我是紅的。
在台灣，給人戴帽子，只要利益合算，何須邏輯 ?
顏色，只是一種代號，好分辨敵我，集中仇恨。
4
柯文哲算過，公開宣示三點： 1為兩岸一家親道歉，2挺蔡英文選2020，3要和蔡英文組執政聯盟。
這是照劇本演出。
然後再隨便道歉一下，已是劇本的橋段。
怕什麼？
國民黨的丁守中雖然民調第一，但柯文哲家民進黨的支持度，是55%，過半。
這次雖然輿論會沸騰三兩天，但他認定，一定過關。
以前，再大的毗漏，不也都過了關？
換來民進黨繼續禮讓與合作，兩家一起打國民黨，那才是當選的保證。
更何況，柯文哲有多少網軍和狗頭軍師可以帶風向？
5
政治不是耍猴戲。
政客手上擁有多麼龐大的公權力和資源金錢，掌握了千萬人的生計和命運。
選上一個人，把如此大的權位給他，卻如此兒戲。
柯文哲過去自稱一直是墨綠。
墨綠什麼意思？
就是比綠還要綠，綠不見底。
但為了權位，他說他願意”說阿共喜歡聽的話。”
柯文哲這個人，從2014年被揭發的台大急診室小金庫案，就知道他不老實。
當選後的言行，證明他信口開河，毫無教養。
施政上，只有前任郝龍斌的政績。
現在，柯文哲明白告訴大眾，我是在騙，怎樣？
關鍵是，大家還喜歡不喜歡自己騙自己？
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