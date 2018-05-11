柯P為兩岸一家親道歉 侯友宜：柯要做自己

2018-05-11 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



台北市長柯文哲接受電台專訪，向「聽到兩岸一家親」感到不舒服的人說抱歉，國民黨新北市長參選人侯友宜今指出，他感覺柯P其實蠻辛苦，講這樣也不對，講那樣也不對，其實柯文則要認真做自己比較重要。 台北市長柯文哲為兩岸一家親道歉，國民黨新北市長參選人侯友宜則說「柯要做自己」。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

侯友宜今上午前往樹林參加里長座談，會前被問到，與對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌都積極安排行程，是否都在鞏固基層，侯友宜說，基層跟他走這麼多年，還是有很多意見，會把意見作為市政意見的一環，跑基層是為了要讓政見推中給基層了解。

侯友宜昨晚間與蘇貞昌難得出現在同一場合，甚至比鄰而坐，侯友宜指出，大家都非常客氣互相倒茶，彼此鼓勵加油打氣。

不過，侯被問到深澳燃煤電廠，他表示自己是立場就是反對深澳燃煤電廠，希望老縣長講清楚。 侯在里長座談會致詞也說，立場就是反對，不會像「別人」閃躲這個議題，該反對就勇敢站出來，把立場講清楚。

蘇貞昌昨也說自己立場始終一致，侯去變來變去還由新北市府代打，侯友宜指出，所有行程都是自己的年輕人規劃，不會用到新北市政府的資源，反觀面對中央府院黨及所有力量在新北打選戰，他壓力很大但也會全力以赴。

侯友宜提到，燃煤用超超臨界燃煤發電機組，汙染只降到一般機組的1/10，全世界沒有乾淨的煤，如果要把全世界在2030年要淘汰的燃煤發電廠，但台灣要花7年時間1千億蓋燃煤電廠，對北北宜基民眾的健康情何以堪。

侯日前與國民黨宜蘭縣參選人林姿妙共同反對深澳電廠，宜蘭代理縣長陳金德則指出，宜蘭是環保模範生，不需要侯友宜來宜蘭指導，「媳婦不必教婆婆如何剪臍帶」，好好選舉就好了。

侯友宜表示，宜蘭市是一個好山好水的地方，不管是林姿妙或是民進黨宜蘭縣參選人陳歐珀都一起來反對，都希望保護宜蘭，希望陳金德也一起來反對深澳燃煤電廠。