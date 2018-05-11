柯媽互不相欠說 姚文智：欠不欠誰理你

2018-05-11 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



台北市長柯文哲在9日播出的電台專訪中對兩岸論述態度後續發酵，柯媽媽何瑞英昨晚接受政論節目連線時表示，希望不要讓總統蔡英文為難，而若民進黨提名，以後雙方互不相欠。對此，欲參選台北市長的民進黨立委姚文智話說得很重，「欠不欠？誰理你」「自己都沒辦法把自己的話說清楚，還要勞駕別人，憑什麼當台北市的大家長」。 欲參選台北市長的民進黨立委姚文智。記者杜建重／攝影 分享 facebook

姚文智表示，昨天看了柯媽媽的受訪有些於心不忍，大家不要再為難老人家。柯市長都60歲的人了，他說了什麼，或怎樣的政治作為，坦白說，好漢做事好漢當。柯媽媽護子心切，大家都可以理解，她是一個好媽媽，但是，社會不要太為難她，在她的話裡面做文章。參與政治的人，大家都對自己負責，自己的中心信念，自己的政策，自己講過的話負責，應該沒有人可以代替你。

姚文智說，坦白講由他出線參選北市長，希望他們家的人都不需要出來說話或受訪，要選的是台北的大家長，如果自己都沒辦法把自己的話說清楚，還要勞駕別人，憑什麼當台北市的大家長。

有媒體問是否認為柯市長像媽寶？姚文智說，恐怕這不只是柯市長的問題，大家喜歡找柯媽媽也是這個社會存在的現象，但我們的民主要不斷深化不斷升級，應該是政治人物本身就要負責，不要拿很多理由。不要推給別人，或者說什麼情感的慰撫，這是什麼？講太快，這是什麼？這些都不對。

至於是否贊同互不相欠的說法？姚文智表示，市民最關切的是台北市政到底做得好不好，需要怎樣的市長。台灣價值也是所衍生的政策、方向、願景，能否帶給市民真正的需要。欠不欠，坦白說，誰理你？沒有人理你欠不欠。

姚文智說，過去支持柯文哲，從沒想過要不要還，最希望柯真的能夠實踐我們心中的理想，帶給市民好的願景，那才是社會所期待的；現在柯市長做的方向跟他們的期待不一致，民進黨才要提自己人。他認為他來做，才能實現我們心中的夢想、我們的願景，這才是最重要的。

姚文智近一步說，大家要求柯文哲把台灣價值，不管用行動或者言語表達清楚，但柯似乎不以為意，覺得你們都結黨營私，想要拿東西拘束他。大家請柯表達台灣價值，也是我們過去支持柯的理由，但是那個距離好遠。柯文哲在綠色和平受訪說了一些話，好像對兩岸一家親表達一些態度，但事後的更正有多快，反覆有多快，急於對某些人澄清，那個速度好像很怕愛人跑掉，很不可思議。台灣價值漫不經心、棄如敝屣，大家可以評斷。