柯媽嗆互不相欠 姚文智：欠不欠誰理你

2018-05-11 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



民進黨台北市長擬參選人姚文智。圖／報系資料照 分享 facebook 柯文哲被質疑向綠營低頭，柯媽媽昨天接受政論節目訪問說，民進黨若自提人選，兩不相欠，對此，民進黨台北市長擬參選人姚文智上午指出，欠不欠，坦白說，誰理你？沒有人理你欠不欠。過去支持柯市長，從沒想過要不要還。

姚文智說，大家不要再為難老人家，昨天看了有些於心不忍，柯市長都60歲的人了，他說了什麼，或怎樣的政治作為，坦白說，好漢做事好漢當。柯媽媽護子心切，大家都可以理解，她是一個好媽媽，但是，社會不要太為難她，在她的話裡面做文章。

姚文智說，覺得參與政治的人，大家都對自己負責，自己的中心信念，自己的政策，自己講過的話負責，應該沒有人可以代替你。

媒體問姚文智，柯市長像媽寶？姚文智指出，恐怕這不只是柯市長的問題，大家喜歡找柯媽媽也是這個社會存在的現象，但民主要不斷深化不斷升級，應該是政治人物本身要負責，不要拿很多理由。不要推給別人，或者說什麼「情感的慰撫」。

媒體問對於兩岸一家親，柯文哲是否講清楚，還只是圓謊，姚文智指出，他觀察到，大家要求柯把台灣價值表達清楚，但柯不以為意，可是昨天柯對自己講太快的更正，急於對某些人澄清，那個速度好像很怕愛人跑掉，很不可思議。