柯文哲為兩岸一家親道歉 孫大千：別想腳踏兩條船

2018-05-11 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



柯文哲為兩岸一家親道歉，孫大千說，柯別想腳踏兩條船。記者楊正海/攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲上深綠電台，針對「兩岸一家親」說「抱歉」;國民黨前立委孫大千上午在臉書指出，有些理念是沒有辦法腳踏兩條船的，有些信仰也是沒有可能討好全部選民的。在訊息充份快速流通的時代，說過的話，做過的事，很難船過水無痕。

孫大千說，到底是哪一個天才幕僚，建議柯文哲玩弄這樣「愚蠢的文字遊戲」？見藍說藍的話，見綠又說綠的話，這不正是標準的「政治變色龍」嗎？

孫大千說，「說該說的，做該做的。」和「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非。」這兩句話，是柯文哲市長的經典名言，也是引領「柯文哲時代」的重要精神。所以「堅持信念，擇善固執」，一直是過去的柯文哲和普通政治人物最大的差別。令人遺憾的是，這一切都在一場專訪後宣告結束。

孫大千說，有些理念是沒有辦法腳踏兩條船的，有些信仰也是沒有可能討好全部選民的。更重要的是，在這個訊息充份快速流通的時代，說過的話，做過的事，是很難船過水無痕的。當柯文哲貪心的想要同時劈腿政治光譜的兩端時，有些問題當然無法自圓其說：

第一，「兩岸一家親」的論述，究竟是柯文哲真正主張面對兩岸問題的態度？還是為了應付中國大陸，順利過關，隨便說出一句的緩兵之計？這是兩種截然不同的立場，自然也會得罪持不同看法的民眾，但是，政治人物不可能左右逢源，必須要有所抉擇。所以，當柯文哲表示，「這個社會被那個少數不到6%的人綁架」，其實是企圖轉移焦點，因為，今天的問題是，柯文哲想要同時討好，「這少數不到6%的人」。