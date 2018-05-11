親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍改案立院闖關
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
出版陸書須送審
政治
軍事
綜合

地裂一瞬間！ 2014年高雄氣爆釀32死 三分鐘回顧事件

柯P兩岸論述反覆？孫大千：有些理念不能腳踏兩條船

2018-05-11 09:51聯合報 記者陳熙文╱即時報導

台北市長柯文哲。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲。記者胡經周／攝影
分享
台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，針對「兩岸一家親」的言論說「歹勢」（台語：抱歉），引發熱議。前國民黨立委孫大千今於臉書上發文，強調「有些理念是沒有辦法腳踏兩條船」，希望柯文哲能夠堅定立場。

孫大千說，到底是哪一個天才幕僚，建議柯文哲玩弄這樣「愚蠢的文字遊戲」？見藍說藍的話，見綠又說綠的話，這不正是標準的「政治變色龍」嗎？

他指出，「說該說的，做該做的」和「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非」這兩句話，是柯文哲的經典名言，也是引領「柯文哲時代」的重要精神。所以「堅持信念，擇善固執」，一直是過去的柯文哲和普通政治人物最大的差別。令人遺憾的是，這一切都在一場專訪後宣告結束。

孫大千說，有些理念是沒有辦法腳踏兩條船的，有些信仰也是沒有可能討好全部選民的。更重要的是，在這個訊息充份快速流通的時代，說過的話，做過的事，是很難船過水無痕的。當柯文哲貪心的想要同時劈腿政治光譜的兩端時，有些問題當然無法自圓其說：

第一，「兩岸一家親」的論述，究竟是柯文哲真正主張面對兩岸問題的態度？還是為了應付中國大陸，順利過關，隨便說出一句的緩兵之計？這是兩種截然不同的立場，自然也會得罪持不同看法的民眾，但是，政治人物不可能左右逢源，必須要有所抉擇。所以，當柯文哲表示，「這個社會被那個少數不到6%的人綁架」，其實是企圖轉移焦點，因為，今天的問題是，柯文哲想要同時討好，「這少數不到6%的人」。

第二，如果柯文哲相信「兩岸一家親」的主張是正確的，就應該為了自己的理念做出說明和辯護，而不是道歉。最後，還把道歉解釋成為，「這是情感的撫慰」，這樣子廉價的道歉，反而更踐踏了那些深綠選民的尊嚴。他們怎麼可能會領情，會接受呢？那麼，柯文哲市長是否以後也要為他任內所推動的各項爭議政策，向不同意見的民眾一次又一次的道歉呢？這樣的政治人物，和一個「軟骨頭」有什麼不同呢？

柯文哲孫大千
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

綠委：柯文哲應該是誤入叢林的小白兔

2018-05-11 10:04

柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過

2018-05-11 08:00

柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？

2018-05-11 09:36

柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠

2018-05-11 00:59

雙城論壇辦不辦？ 國台辦：已注意到北市澄清

2018-05-11 00:13

為「兩岸一家親」道歉 柯P：這是情感撫慰

2018-05-11 00:09

蔡總統：北市布局莫忘初衷

2018-05-11 00:07

新聞眼／補考？ 蔡總統給柯文哲出新考題

2018-05-11 00:05

蔡正元：柯道歉都是照劇本演出 但藍營未必討到便宜

2018-05-10 19:52

安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好

2018-05-10 16:40

柯文哲妥協 江啟臣：這次轉彎讓人覺得太投機

2018-05-10 15:34

柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18

影／「兩岸一家親」 柯P道歉 民進黨不埋單

2018-05-10 14:48

柯示好沒用？民進黨基層挺姚參選呼聲高

2018-05-10 14:32

兩岸一家親道歉 柯文哲：情感的撫慰

2018-05-10 14:29

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

柯文哲道歉後... 陸媒：鄙視、陸網友：雙城論壇別辦了

2018-05-10 14:27

柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24

柯文哲道歉 呂：他繳械投降 姚：不會再上當

2018-05-10 14:22

冷眼集／找無最強母雞 只能白綠一家親？

2018-05-10 14:19

段宜康：柯文哲放軟 都經過算計

2018-05-10 14:16

禮讓會讓柯P更大尾 台南基層醞釀退黨

2018-05-10 14:13

柯P示好蔡英文？蔡英文：不要放大解讀

2018-05-10 13:04

向蔡英文輸誠爭取禮讓 唐德明：柯文哲北市長選戰出局

2018-05-10 12:14

影／柯P為兩岸一家親道歉 「2020當然支持小英連任」

2018-05-10 11:58

黃安：柯文哲沒戲了 回台大當急診主任吧

2018-05-10 11:40

是否會再提「兩岸一家親」？柯文哲：這基調不會變

2018-05-10 11:35

柯為兩岸一家親道歉 朱立倫：為了選票忘了原則

2018-05-10 11:23

柯文哲求和 沈富雄批：首都市民之恥

2018-05-10 11:03

柯P兩岸一家親道歉 簡舒培：哪有甜頭哪邊跑

2018-05-10 10:58

柯為「兩岸一家親」道歉 陸媒：牆頭草

2018-05-10 10:48

柯Ｐ道歉後民進黨就禮讓？姚文智：民進黨沒這麼笨

2018-05-10 10:45

柯文哲求和 呂秀蓮：終於覺悟慌了才繳械投降

2018-05-10 10:44

姚文智批柯文哲把所有人當白痴「民進黨可跟他合作？」

2018-05-10 10:30

柯P為「兩岸一家親」道歉 姚文智：毫無誠信可言

2018-05-10 10:21

柯文哲撇「兩岸一家親」 連勝文：把說過的話當垃圾

2018-05-10 10:10

游梓翔批柯文哲：白色力量變白爛力量

2018-05-10 10:07

為兩岸一家親道歉 孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 09:48

段宜康嗆柯P：他罵我是狗怎不道歉 我也不舒服啊

2018-05-10 09:16
看更多

熱門文章

北農總經理爭議不斷！陳吉仲：吳音寧做的比韓國瑜好

2018-05-10 13:32

停播民視新聞挨罰330萬 TBC：震驚與不解

2018-05-10 14:00

獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革

2018-05-10 11:30

柯媽媽：若民進黨自提人選 以後互不相欠

2018-05-11 00:59

柯文哲求和 姚文智：早知如此何必當初

2018-05-10 14:29

前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文

2018-05-10 12:31

九鵬疑試射最強「雲峰飛彈」？專家：可能性不大

2018-05-10 11:39

吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人

2018-05-10 12:25

退將披露 海軍新飛彈巡防艦擬減列裝備以符造艦進度

2018-05-10 18:59

軍改初審過了 抗爭444天8百壯士散場

2018-05-10 23:55

柯文哲道歉有套路 這次藏的招3年前也用過

2018-05-11 08:00

九鵬空域5、6月「彈」雲密布 嚇阻共機繞台

2018-05-10 21:55

蔡總統接見蘇祈麟 蘇的女兒滿場飛

2018-05-10 18:42

中共遼寧艦東海造次 美軍B-52轟炸機攻擊航路回應

2018-05-10 12:01

柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24

南華大學民調顯示 僅1成民眾願為台獨而戰

2018-05-10 18:52

段宜康能繼續當立委了！政院通過原住民版促轉條例

2018-05-10 12:07

共軍匿蹤戰機殲-20將繞台？國防部：來就抓得到

2018-05-10 12:57

黎智英：選擇好的人生應留台灣

2018-05-10 23:24

柯文哲求和 沈富雄批：首都市民之恥

2018-05-10 11:03

美眾院軍委會通過NDAA草案 要求評估台灣軍力

2018-05-11 03:33

柯文哲道歉後... 陸媒：鄙視、陸網友：雙城論壇別辦了

2018-05-10 14:27

張善政：地震百萬感恩餐會 傅崐萁準備公款支付

2018-05-10 12:48

柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18

矇眼操槍驚豔國際 蘇祈麟：讓更多人看見台灣 了無遺憾

2018-05-10 17:33

行文賴清德副本卻給蔡英文 鄭朝明：我故意的

2018-05-10 14:04

柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？

2018-05-11 09:36

韓國瑜駁段宜康：不監督現任反攻擊卸任 墮落無以復加

2018-05-10 18:10

安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好

2018-05-10 16:40

蔡正元：柯道歉都是照劇本演出 但藍營未必討到便宜

2018-05-10 19:52

陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能

2018-05-10 12:40

【重磅快評】向大陸看齊？審查陸書毀了台灣最大的驕傲

2018-05-10 13:02

兩岸軍演敏感時 政府突宣布明在南沙進行人道救援操演

2018-05-10 13:05

是否會再提「兩岸一家親」？柯文哲：這基調不會變

2018-05-10 11:35

救國團批蠻橫 陳金德反嗆：救國團不如改名盜國團

2018-05-10 10:39

文化部審陸書 學者：跟管案一樣凸顯民進黨荒謬

2018-05-10 11:42

黃安：柯文哲沒戲了 回台大當急診主任吧

2018-05-10 11:40

柯文哲妥協 江啟臣：這次轉彎讓人覺得太投機

2018-05-10 15:34

陳吉仲說吳音寧做得比韓國瑜好 韓：社會自有公評

2018-05-10 18:22

丁守中爭取化解恩怨 連勝文陣營：會支持黨提名人選

2018-05-11 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top