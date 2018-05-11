柯P兩岸論述反覆？孫大千：有些理念不能腳踏兩條船

2018-05-11 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者胡經周／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，針對「兩岸一家親」的言論說「歹勢」（台語：抱歉），引發熱議。前國民黨立委孫大千今於臉書上發文，強調「有些理念是沒有辦法腳踏兩條船」，希望柯文哲能夠堅定立場。

孫大千說，到底是哪一個天才幕僚，建議柯文哲玩弄這樣「愚蠢的文字遊戲」？見藍說藍的話，見綠又說綠的話，這不正是標準的「政治變色龍」嗎？

他指出，「說該說的，做該做的」和「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非」這兩句話，是柯文哲的經典名言，也是引領「柯文哲時代」的重要精神。所以「堅持信念，擇善固執」，一直是過去的柯文哲和普通政治人物最大的差別。令人遺憾的是，這一切都在一場專訪後宣告結束。

孫大千說，有些理念是沒有辦法腳踏兩條船的，有些信仰也是沒有可能討好全部選民的。更重要的是，在這個訊息充份快速流通的時代，說過的話，做過的事，是很難船過水無痕的。當柯文哲貪心的想要同時劈腿政治光譜的兩端時，有些問題當然無法自圓其說：

第一，「兩岸一家親」的論述，究竟是柯文哲真正主張面對兩岸問題的態度？還是為了應付中國大陸，順利過關，隨便說出一句的緩兵之計？這是兩種截然不同的立場，自然也會得罪持不同看法的民眾，但是，政治人物不可能左右逢源，必須要有所抉擇。所以，當柯文哲表示，「這個社會被那個少數不到6%的人綁架」，其實是企圖轉移焦點，因為，今天的問題是，柯文哲想要同時討好，「這少數不到6%的人」。

第二，如果柯文哲相信「兩岸一家親」的主張是正確的，就應該為了自己的理念做出說明和辯護，而不是道歉。最後，還把道歉解釋成為，「這是情感的撫慰」，這樣子廉價的道歉，反而更踐踏了那些深綠選民的尊嚴。他們怎麼可能會領情，會接受呢？那麼，柯文哲市長是否以後也要為他任內所推動的各項爭議政策，向不同意見的民眾一次又一次的道歉呢？這樣的政治人物，和一個「軟骨頭」有什麼不同呢？