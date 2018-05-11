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柯文哲道歉七成網友給負評 焦急全因為「他」？

2018-05-11 09:36聯合新聞網 DailyView 網路溫度計

曾在去年雙城論壇致詞拋出「兩岸一家親」一詞引起爭議的台北市長柯文哲，昨（5月9日）在綠色和平電台上道歉。但在年底即將進行大選的時刻，柯P的這一套說法藍綠雙方似乎都不太領情，分別遭到丁守中以及姚文智攻擊，更有民進黨籍市議員則認為，這時候才道歉「為時已晚」，在網路上對於柯文哲的道歉，負面情緒以72.34%高於正面情緒的4.91%。

圖／DailyView 網路溫度計提供
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藍綠猛攻「誠信」

同為角逐台北市長寶座國民黨參選人丁守中，對於道歉一事直批為「政治水母」並認為：「柯文哲只是為算計民進黨是否對他禮讓，怕民進黨自推人選，才改變說法。結果他從過去自稱墨綠、變紅後，又為討好綠營，再為之前自己說過的話道歉，這樣的政治性格，不知如何讓人信賴。」另一方民進黨籍的姚文智則直接呼籲別上當，更稱柯文哲的問題在誠信，若是為了「過關就好」，以他隨性道歉的風格，早就道歉了。

綠營自提北市候選人聲量高漲 柯P不得不為的道歉？

然而柯文哲為什麼要突然在這個時間點道歉呢？透過『KEYPO大數據關鍵引擎』所整理的數據，針對民進黨台北市提名人選的網路聲量來看，從去年5月起至今逐步攀升來到了新高點。也許這對於當初由民進黨禮讓參選，並獲選上任台北市長的柯文哲而言，綠營這次不禮讓，要推出參選人的態勢也逐漸明朗，也讓人懷疑是否是為了自己的台北市長連任之路，這一次的道歉是不得不為的事。

圖／DailyView 網路溫度計提供
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綠營提名賴清德出征？ 柯P壓力大

民進黨不只是釋出台北市不禮讓柯P，更開始在綠媒包括新頭殼、美麗島電子報等，中放出提名賴清德出征台北市的風向球，賴清德代表綠營參選台北市逐漸發酵，一個月內有1332筆的討論聲量，而且日益高漲，推出賴清德這個強棒，恐怕也是讓柯文哲態度不得不軟化的關鍵因素。

圖／DailyView 網路溫度計提供
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道歉後引發7成網友反感

在網路上對於柯文哲針對兩岸一家親道歉也顯得不太友善，負面情緒以72.34%的表現遠高於正面情緒的4.91%。網友回應認為，柯文哲為了選票而示弱、低頭、轉彎。

圖／DailyView 網路溫度計提供
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從『KEYPO大數據關鍵引擎』來看，短短一天半，這波的柯P道歉網路關鍵領袖包括：除了自由時報、雅虎新聞、風傳媒等新聞媒體以外，鄭弘儀、人渣文本也是KOL，另外值得注意的是幾位網友在PTT及LINE TODAY上的留言也引起了很大的回應。

圖／DailyView 網路溫度計提供
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一向反柯文哲的鄭弘儀在臉書直接向柯文哲招手：「歡迎柯市長，來我的節目"聊聊天"」。

人渣文本則是直接酸柯文哲可以拿諾貝爾和平獎：「台灣把英國哲學家奧斯丁的言語行為理論(speech act theory)發展到全新的境界，即毛司卡農理論(mouth cannon theory)，光是講一講就能進行統一和獨立，實在是應該得到諾貝爾獎。」

另外在LINE TODAY上網友Atom Ant 小螞蟻：「讓各位見識 所謂的(超越藍綠) 高智商駭客級的政客，裝瘋賣傻是最聰明的騙子！永恆不變的真理！」也有264個按讚。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『柯文哲對兩岸一家親道歉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」。

柯文哲民進黨柯P賴清德
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