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新聞眼／補考？ 蔡總統給柯文哲出新考題

2018-05-11 00:05聯合報 本報記者林政忠

蔡英文總統（左）昨天再度出題，要大家別忘了初衷，就看柯文哲（右）如何答題。 圖／...
蔡英文總統（左）昨天再度出題，要大家別忘了初衷，就看柯文哲（右）如何答題。 圖／聯合報系資料照片
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儘管深綠基層強烈反彈，在民進黨台北市長布局下周攤牌前，台北市長柯文哲都還有最後補考機會。蔡英文總統昨天再度出題，要大家別忘了初衷，就看柯文哲如何答題。

民進黨和柯文哲關係未降到冰點前，蔡總統今年一月接受專訪時，要柯文哲應再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可並肩作戰的人選；這是蔡總統試圖遞出的橄欖枝，雖然表面看似拋出問題，其實更像解套。

民進黨高層曾期待柯文哲按照腳本演出，只要回應台灣優先等普世價值，就可對支持者交代過關，沒想到嘴快成性的柯文哲，第一時間摸不清友善舉措，硬是把「作球變殺球」，柯文哲第一時間受訪時還加碼反問說，「我也很想知道，蔡英文的台灣價值是什麼？」

台灣價值從此風波不斷，「口無遮攔」至今仍是柯文哲最大政治危機，雖然他事後很懊惱自己「膝蓋式反應」，即使幕僚後來透過管道向府方解釋，柯文哲自己也多次補充說明，還搬出「清廉勤政愛鄉土」七字訣來對準民進黨的台灣價值，但「柯蔡交鋒」已成既定印象，加上對手見縫插針，導致爭論揮之不去。

無論是兩岸論述、前瞻建設、拔管案，柯文哲又多次砲打中央，更埋下難解的柯綠裂痕。雖然綠營主戰派意識抬頭，但只要蔡總統沒有拍板決定，民進黨台北市長人選就是未定數，對民進黨和柯文哲都是無形壓力。

對於兩岸一家親爭議，柯文哲聲稱「抱歉說」是為了安撫基層情緒，但面對總統的考題，柯文哲恐怕需要更具體的軍令狀，不能只用「歹勢」二字帶過。柯綠要戰，或是要和，最後倒數計時。號稱智商一五七的柯文哲，這一次，不知是否聽出蔡總統莫忘初衷的弦外之音？

柯文哲民進黨台灣價值蔡英文
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