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蔡總統：北市布局莫忘初衷

2018-05-11 00:07聯合報 記者郭宣彣、陳斯穎林敬殷丘采薇吳政修修瑞瑩／連線報導

蔡英文總統（中）昨天表示，台北市布局要回到事情本質，不要忘了初衷。 中央社
蔡英文總統（中）昨天表示，台北市布局要回到事情本質，不要忘了初衷。 中央社
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台北市長柯文哲前天為「兩岸一家親」說法道歉，並表態支持蔡英文總統連任，身兼民進黨主席的蔡總統昨天表示，台北市布局要回到事情本質，政黨對首都的願景，同時考慮有利中央的布局，不要忘了初衷。

針對台北市長提名布局，民進黨選對會昨天徵詢黨籍里長。出席的里長中，半數支持自提人選，也有十多位里長認為，應有整體考量。

有幾位里長在會中指出，被柯文哲騙一次就夠了，若黨中央決定禮讓，將不惜退黨。但有部分經歷多位市長執政的里長也說，「不想再回到過去國民黨執政的台北市了」。言下之意，寧可忍受柯文哲連任，也不要國民黨回來執政。

選對會召集人林錫耀在會中重申，民進黨現在沒有定案，徵詢各方意見後會盡速決定，下周三給出方向。

由於民進黨中央尚未正式宣布，年底台北市長選舉是禮讓柯文哲或自提人選，部分台南市基層黨員也醞釀「不自提人選就退黨」，多位民進黨台南市議員今天將召開記者會，公開呼籲黨中央「台北市長要提名，禮讓就是投降」，要求派出行政院長賴清德應戰。

不過，總統府秘書長陳菊昨天說，她個人不會參選台北市長外，賴清德必須配合蔡總統進行最困難的改革，參選台北市的可能性不大。

【記者楊正海、祁容玉、施鴻基／連線報導】台北市長柯文哲為「兩岸一家親」言論道歉後，藍綠有意參選者都提出批評。國民黨台北市長參選人丁守中說，柯文哲沒有核心價值，在壓力下出賣自己的主張，這種人在壓力下，最可能出賣台灣人的利益。

民進黨台北市長擬參選人姚文智說，民進黨不會這麼笨，柯文哲把所有人當白痴，選對會這麼笨？大家不會這麼容易再上當；柯文哲是一搭一唱演一齣戲，大家只看到柯文哲價值錯亂，誠信蕩然無存。

柯文哲民進黨國民黨蔡英文
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