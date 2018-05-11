為「兩岸一家親」道歉 柯P：這是情感撫慰

台北市長柯文哲前天為「聽到兩岸一家親感到不舒服的人」說抱歉，他昨天表示，這是「情感的撫慰」。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲接受深綠電台專訪，向「聽到兩岸一家親」感到不舒服的人說抱歉，外界質疑他輸誠，藉此換取民進黨的禮讓。柯文哲昨天表示，這是「情感的撫慰」，還說社會被藍綠綁架，要在兩極對抗中維持平衡往前進，真的滿辛苦的。

由於柯文哲致歉說，民進黨並不領情，柯文哲幕僚表示，道義上，柯文哲已把該做的都做了，表達真誠的看法，即使未來雙方無法合作，柯文哲也會和現在一樣，持續走自己該走的路。

據了解，柯文哲與藍綠之間的距離，在柯文哲陣營內部有路線辯論，包括是維持過去兩岸論述，持續耕耘淺藍選民，或是直接表態、尋求與綠營更密切關係，這些討論尚未有結果。

陳景峻建議上深綠電台專訪

柯文哲是接受民進黨籍副市長陳景峻建議，接受電台受訪，市府內部當時有反對聲音，但柯文哲決定接受。幕僚指出，柯文哲的「講稿」，是由媒體事務組等單位提供，但由柯文哲臨場自由發揮表達。

由於專訪播出後，藍綠都有人批評，柯文哲昨天表示，本來不太想去上這種節目，但陳景峻向他建議說，「你也不是這樣的人，為什麼不盡量去說清楚，也可以減少誤會」，最後選擇上電台說明。

針對「兩岸一家親」致歉言論，柯文哲昨天定調是「情感的撫慰」。他表示，「我講了，你覺得不爽，我也只能說歹勢」。記者追問，是為撫慰深綠？柯文哲說，「沒有啦，我們這個社會就是這樣，講兩岸一家親有一大堆人抓狂，說歹勢，另外一堆人就抓狂。」

柯：「兩岸一家親」基調不變

柯文哲表示，還是主張兩岸應降低緊張、減少衝突的危險，「兩岸一家親」的基調不會變，不贊成這種僵局有什麼好處。

對於專訪效應，一手安排的陳景峻說，專訪內容起碼從在野大聯盟變成執政聯盟，不要讓中央覺得柯文哲一直砲打中央，蔡英文總統也回應了，要使國家建設穩健發展，執政聯盟的概念也出來了。

至於專訪時間點，外傳是因綠營大老要求，陳景峻說，完全是他的想法，他是白綠之間的橋梁；至於是否能化解綠營對柯文哲的誤會，他坦言「不知道」，各方有不同解讀，但起碼柯文哲應該講的已講清楚，只要表現態度真誠就夠。