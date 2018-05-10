安排柯文哲專訪惹風波？陳景峻：我覺得很好

2018-05-10 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲為兩岸一家親道歉，引發爭議，安排柯接受電台專訪的副市長陳景峻下午受訪，媒體問他專訪成功嗎？陳景峻說，「我覺得很好」，起碼執政聯盟的概念，不要讓中央覺得柯一直炮打中央，今天蔡總統也回應了執政聯盟的概念。

媒體問綠基層的反應，陳景峻也說，很好，可以說服市長去受訪，「基層都給我肯定」。至於其他團隊成員間是否有拉扯、不同意見，陳說，沒有，他是就事論事，扮好自己角色。

陳景峻指出，他是民進黨籍，也是任命的副市長，工作2年，現在執政是民進黨，他希望地方中央相互合作，國家整體建設才能穩健發展，這是他的期盼，柯認真做事，但一些論述沒有辦法得到大家完全的理解，希望能透過專訪把問題講清楚，避免誤會。

對於外界認為柯已不是白色力量，只是插著民進黨黨徽的人，陳景峻說，他一直是白色力量，中性處理市政建設 ，該做的就做。

陳景峻表示，不要有黨的考量，首都市長應在市政上不要分藍綠，媒體追問，是否有綠營大老從中安排，陳說，這完全他自己的想法，在心中想了很久，蘊釀一段時間，他是白綠之間的橋梁，行政院會都是他去，參加世大運 也是柯市長指示他去請中央協助。

至於這次專訪敲定行程，花了多久時間？陳只說，他是隨時都在提醒柯，因為他認為外界有誤解，他都會去扮演這個中間角色。

至於柯的道歉，改口變成只是「歹勢」，被指態度反覆；陳說，沒有，這有錄音，柯從沒有改變，媒體問陳，柯是否變民進黨自己人，他說，不會管這個。地方中央能夠合作，柯不要受誤解就好。

媒體追問他說服柯文哲專訪的關鍵，陳景峻說，他認為最近代表市長去跑行程，基層的聲音都是誤會，他有跟市長講，認為中央地方要合作，不要產生誤會，用政策對話，不要用政治對話。

至於基層是否有化解誤會，陳說，各方有不同解讀，但市長應該講的已經講清楚。台灣這個社會，做得再好、講得再清楚，都會被人懷疑有動機，永遠互相猜忌這很不好，柯市長只要表現態度真誠就夠了。至於會不會禮讓，這是選對會決定。