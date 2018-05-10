柯文哲妥協 江啟臣：這次轉彎讓人覺得太投機

2018-05-10 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



無黨籍台北市長柯文哲昨天就過去主張「兩岸一家親」說法道歉，並表態支持蔡總統2020連任，向民進黨輸誠盼再爭取年底北市長選戰禮讓。曾在東吳大學政治系任教的國民黨立委江啟臣表示，柯文哲打自己與支持者一巴掌，投機發言已讓選情亮紅燈。

江啟臣表示，很多人以為「三腳督」（民進黨年底台北市長提名造成三強鼎立）國民黨就一定有勝算，但其實未必；綠營派出人選後雖然會吸部分綠營選票，但相對於政治光譜另一側國民黨也已派出人選，就更加凸顯柯文哲在中間的位置。

江啟臣說，國、民黨兩黨派出市長候選人後，藍綠確實將各自歸隊，但「那不是整盤的」，若柯文哲忠於原味，反而有助於中間選票凝聚；現在大家討厭藍綠、厭倦政治惡鬥，有看法、不藍不綠、年輕的選票，還是有可能讓柯文哲再占便宜。

江啟臣表示，柯文哲為爭取民進黨在年底台北市長選戰繼續禮讓，選擇與總統蔡英文妥協，對綠的妥協，否定過去一再講的話，打自己與支持者巴掌，會讓人覺得柯文哲太權謀、算計，當初講的不藍不綠價值，其實「只是在騙選票」。

「直白可以被原諒，但違背良心與心中價值所講的話則會遭到檢驗」。江啟臣說，柯文哲這次轉彎讓人覺得太投機，原來過去口口聲聲說要捍衛、堅持的價值，只要政治位置，就可能隨時否認，這是年輕人與中間選民無法接受。