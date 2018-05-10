柯文哲道歉 綠里長：若再被騙就去跳海了

2018-05-10 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨選對會今天舉行兩場與黨籍里長座談會，徵詢基層對年底台北市長提名布局的看法，對於台北市長柯文哲昨天為兩岸一家親引起大家不爽道歉，大同區鄰江里長陳豐祥並不領情，還說，「被騙一次就夠了，若再給他（指柯文哲）騙第二次，就要跟阿堅（指台北市議員王世堅）一樣跳海了。」

陳豐祥說，柯文哲本來號稱是「墨綠」，但「台北市五星旗趴趴走，世大運市府卻把台灣國旗丟到垃圾桶，這種怎麼可能再給他騙？」陳豐祥今天也帶了1份54四份里長支持自提的連署書，準備交給選對會。

對於上午徵詢的情況，民進黨台北市黨部主委黃承國下午表示，支持禮讓柯文哲和自提人選的意見都有，「支持自提還是比較多」。

黃承國也說，對於柯文哲和黨的立場不一致、攻擊中央執政，「不管支持或反對柯的，都對這部分非常有意見」。至於他昨天的道歉是否有助於化解紛爭？黃承國說，「市長終於曉得有一些談話傷了支持者的心」，柯不是輕易道歉的人，對過去的談話也做了一定程度說明，大家都聽到了，大家就各自判斷。

民進黨選對會召集人陳明文則表示，民進黨了解柯的意思，「我想他希望讓民進黨支持者能夠了解，為何說出兩岸一家親等說法，有意向民進黨示好」。