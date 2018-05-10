柯文哲為「兩岸一家親道歉」 學者：這只是前奏

2018-05-10 14:24 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲。本報資料照片 記者余承翰／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲昨(9)日接受電台專訪時，在被問到先前提出「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等爭議性言論是否需要澄清時，柯文哲態度放軟地表示：「有時候講話快了點，但大家聽了就不爽，只能說抱歉歹勢」，對此師大教授范世平觀察，接下來柯文哲的言論可能還會「更綠」。

昨日台北市長柯文哲上綠色和平電台接受專訪時，被主持人問到是否要對昔日曾提出的「兩岸一家親」言論做出澄清時，柯文哲先是表示，當時講這些話是為了降低大陸對世大運的阻饒，如果這句話對聽人造成不快，他只能說聲「抱歉」，此外談到2020年總統大選是否會支持蔡英文連任時，柯文哲也表示：「她如果出來選我當然支持她。」

對此師大教授范世平昨日上政論節目《鄭．知道了》時，表示柯文哲原本就準備要跟民進黨示軟，這次則透過電台公開喊話，他也表示：「這只是前奏，這剛開始，我覺得接下來他還會講得更綠」，范世平推測，柯文哲接下來甚至可能連「台灣是主權獨立國家」都能說出口，到時他也不會覺得意外。

師大教授范世平表示，柯文哲道歉只是前奏。圖片來源/ 三立新聞官方YouTube 分享 facebook

當同台的王世堅被主持人問到，柯文哲若真的說出這些話他是否就能接受時，王世堅則態度堅硬地說「不」，並表示這三年來他都要柯文哲閉嘴，「你就正經的把你市長份內的工作做好」。他也批評，柯文哲最大的問題就是「不務正業」以及「無心市政」。