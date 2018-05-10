兩岸一家親道歉 柯文哲：情感的撫慰

2018-05-10 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳靖宜 ╱台北報導



台北市長柯文哲上午出席「107母親節活動暨定點臨托政策開跑活動」，並參觀台北市文山區居家托育服務中心，柯文哲現場參加育兒機智問答，當過醫生的柯文哲只答錯一題。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

我們社會就是這樣，講兩岸一家親有一大堆人就抓狂，說歹勢，另外一堆人就抓狂，這個社會被那個少數不到6%的人綁架了。

不贊成兩岸僵局 基調不變

台北市長柯文哲對「兩岸一家親」談話說抱歉，柯文哲今天表示這是「情感的撫慰」，「他就不爽了，不爽那也沒辦法就歹勢啊。」記者問柯文哲未來是否還會再提「兩岸一家親」，柯文哲表示，這基調不會變，兩岸還是要減少緊張和衝突，「我也不贊成這種僵局有什麼好處。」

至於外界解讀柯的道歉是為了撫慰深綠，柯文哲表示「沒有啦，我們社會就是這樣，講兩岸一家親有一大堆人就抓狂，說歹勢，另外一堆人就抓狂，這個社會被那個少數不到6%的人綁架了。」

柯文哲表示，他自己還是主張兩岸應降低緊張、減少衝突的危險，因為兩岸經貿這麼頻繁，大陸方面就占台灣外貿的40%，所以降低緊張、減少衝突的危險「這還是該做的嘛。」

柯文哲說，昨天一整天的事情發展讓他感觸很深，「台灣這個社會真的被藍綠綁架，要在兩極對抗的社會當中維持平衡往前進，還真的蠻辛苦的」，看到新聞標題也嚇一跳「奇怪怎麼變成這樣」。

針對「兩岸一家親」道歉，柯文哲表示，「還好這有錄音，不然真的不知道怎麼解釋」，他說自己本來不太想去上這種節目，但後來副市長陳景峻建議他，「你也不是這樣的人，為什麼不儘量去說明清楚也可以減少誤會」，因此上了電台，後來就被問兩岸一家親的題目。