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柯示好沒用？民進黨基層挺姚參選呼聲高

2018-05-10 14:32聯合晚報 記者胡宥心／台北報導

爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智表示，「他相信民進黨沒這麼笨，柯文哲昨天的...
爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智表示，「他相信民進黨沒這麼笨，柯文哲昨天的訪問幾乎把所有人當白痴。」 記者杜建重／攝影
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台北市長柯文哲接受綠色和平廣播電台訪問時，首度為他的「兩岸一家親」言論道歉。今天民進黨選對會大動作徵詢70多位北市黨籍、友好里長意見，有綠營里長認為「（柯道歉）已經可以了」，但也有里長不接受。

陳明文：了解他意思

柯文哲為他的兩岸主張道歉，外界視為他期待民進黨在北市不要推出市長候選人。選對會召集人陳明文則說，柯有意向民進黨示好，也了解他意思了，選對會還是照既定程序走，今邀請里長就是針對提名或禮讓表達看法，選對會的徵詢不因外在因素影響既定流程，也會掌握社會氛圍跟民進黨支持者的想法。

另一方面，基層力挺民進黨立委姚文智參選台北市長的動作積極，鄰江里里長陳豐祥等人下午到民進黨中央黨部發布七成黨籍里長「力挺姚文智參選首都市長」連署書，呼籲黨中央提名姚文智參選台北市長。陳豐祥說，他只花了一兩天就蒐集到54位民進黨里長力挺姚參選的連署書。

反柯：說一套做一套

陳豐祥批評柯文哲對兩岸一家親的道歉是假的，說一套做一套，從世大運不能讓我國國旗進場，到拆公投盟帳篷，卻讓五星旗在台北路上趴趴走。若民進黨還要跟柯文哲合作，他寧願投給國民黨，而且基層都是這樣想。

「市長終於曉得有一些談話傷了支持者的心」，台北市黨部主委黃承國表示，柯文哲的話基層聽到也看到了，剩下的就請只能請支持者自己判斷。外界質疑柯文哲現在才示弱是否太晚？黃承國表示，現在進行選對會程序，不適合講這些。

挺柯：應該可以了

不過，日前曾出席立院挺立委姚文智選市長活動的士林區富光里許振通說，柯文哲終於知道要改，「應該是可以了」。他認為上屆市長黨內用全民調解決，這次不要直接禮讓，而是用黨內民調，誰最強誰就出線。至於深綠獨派對兩岸一家親不滿，許振通也緩頰，現在國號還是「中華民國」，民進黨有其台獨理想，但在北市一局應該務實一點，看長遠一點。

文山區萬興里長詹晉鑒說，民進黨應該以不讓國民黨拿回台北市為第一考量，民進黨要自提就要提最強人選。

民進黨柯文哲姚文智2018台北市選舉
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