柯文哲：兩岸一家親基調不會變

2018-05-10 11:56 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午出席「107母親節活動暨定點臨托政策開跑活動」，針對昨天接受電台訪問時，先對「兩岸一家親」說法道歉，隨後又更正指他是向聽到「兩岸一家親」感到不高興的民眾致歉等提出回應。