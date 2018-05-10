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柯文哲：兩岸一家親基調不會變

2018-05-10 11:56聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台北市長柯文哲上午出席「107母親節活動暨定點臨托政策開跑活動」，針對昨天接受電台訪問時，先對「兩岸一家親」說法道歉，隨後又更正指他是向聽到「兩岸一家親」感到不高興的民眾致歉等提出回應。

柯文哲表示，兩岸一家親基調不會變，兩岸還是要減少緊張、減少衝突，「這樣的僵局有什麼好處？」。

台北市長柯文哲表示，兩岸一家親基調不會變。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲表示，兩岸一家親基調不會變。記者胡經周／攝影
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柯文哲母親節
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