親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲向綠輸誠
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

10倍音速飛彈完勝各國空防！CNN解密俄國尖端武器

日本小二女童被深夜電車撞上 調查後發現殘忍真相

柯為「兩岸一家親」道歉 陸媒：牆頭草

2018-05-10 10:48聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

針對台北市長柯文哲為「兩岸一家親」的言論道歉，《新華澳報》今（10）日評論，曾經自信滿滿、睥睨藍綠的柯文哲，在民進黨施行心理戰及中間選民反彈的雙重夾攻下，為求順利連任台北市長，突然變成牆頭草。

文章指出，柯文哲接受綠色和平電台專訪提及「兩岸一家親」時，表示是講太快、讓大家不爽，「只能跟大家講抱歉、歹勢」；他還表示自己若順利連任台北市長，2020年就將絕對會力挺蔡英文，不會出來選台灣地區領導人，他也認為蔡英文應該會連任，而且將繼續搞好地方與中央的關係，配合好中央施政。

消息傳出，網友大肆批評他為了選票向深綠妥協，已不是那個「超越藍綠」的政治素人。可能是柯文哲知道事情搞砸了，連忙讓台北市政府發言人劉奕霆連夜說明，柯文哲的原意，是向聽到「兩岸一家親」而感到不高興、不悅之民眾致歉，而不是直接為「兩岸一家親」一詞致歉。希望媒體報導的標題與內容勿做不當的惡意連結與詮釋。

這反過來又完全抵消了兩個小時前電台播出對他的專訪所要達到的目的，使得民進黨人尤其是獨派認為他的道歉並不真誠，不再與他合作的情緒更為強烈。

實際上，民進黨本來就不是介意柯文哲「兩岸一家親」這句話，因為這並非是政治術語，也沒有直接認同「九二共識」的意思，與賴清德等人的「親中愛台」或「和中」的言論並沒有什麽差別。民進黨人尤其是獨派的意見，只是因為「柯文哲現象」所引發的社會氛圍，「兩岸一家親」只不過是一個籍口而已。因此，他就「兩岸一家親」道歉，並不能讓民進黨滿意。但即使如此，他又隨即反口，這就更讓民進黨人難以釋懷了。

反而是非藍非綠亦的中間選民，受落「兩岸一家親」，因為這符合他們雖然追求「不統不獨，維持現狀」，但卻又希望能與大陸保持一定的熱度聯繫的心理。「兩岸一家親」並沒有強烈的意識形態，也不是「九二共識」，根本不需要道歉。因此，他們對柯文哲的道歉極為失望。

柯文哲可說是「聰明反被聰明誤」，這麽一弄，不但是深綠和獨派更加討厭他，必然會加大向蔡英文施加民進黨直接推人參選台北市長的力度。而且在國民黨已經確定提名丁守中參選之下，淺藍選民將會回流，即使是吸引不到中間選民和淺綠選民的選票，在台北市泛藍基本盤大致過半的情況下，丁守中勝出的機率將會上升，而柯文哲在也難以保持此前的旺勢。

柯文哲民進黨蔡英文
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

是否會再提「兩岸一家親」？柯文哲：這基調不會變

2018-05-10 11:35

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

黃安：柯文哲沒戲了 回台大當急診主任吧

2018-05-10 11:40

柯為兩岸一家親道歉 朱立倫：為了選票忘了原則

2018-05-10 11:23

柯文哲求和 沈富雄批：首都市民之恥

2018-05-10 11:03

柯P兩岸一家親道歉 簡舒培：哪有甜頭哪邊跑

2018-05-10 10:58

柯Ｐ道歉後民進黨就禮讓？姚文智：民進黨沒這麼笨

2018-05-10 10:45

柯文哲求和 呂秀蓮：終於覺悟慌了才繳械投降

2018-05-10 10:44

姚文智批柯文哲把所有人當白痴「民進黨可跟他合作？」

2018-05-10 10:30

柯P為「兩岸一家親」道歉 姚文智：毫無誠信可言

2018-05-10 10:21

柯文哲撇「兩岸一家親」 連勝文：把說過的話當垃圾

2018-05-10 10:10

游梓翔批柯文哲：白色力量變白爛力量

2018-05-10 10:07

為兩岸一家親道歉 孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 09:48

段宜康嗆柯P：他罵我是狗怎不道歉 我也不舒服啊

2018-05-10 09:16

柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51

葉毓蘭批柯文哲向深綠輸誠 昔耍詐騙集團話術

2018-05-10 08:36

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

看台北市長 洪秀柱：民進黨老靠無黨籍撐場面很奇怪

2018-05-10 00:12

民進黨高層盤算「與其禮讓分裂 不如順勢自提」

2018-05-10 00:11

柯文哲宣示挺蔡英文連任 洪孟楷：假提名歹戲該落幕

2018-05-10 00:10

賴清德：目前沒有參選北市計畫

2018-05-10 00:09

丁守中批柯文哲「水母」 沒有核心價值

2018-05-10 00:07

綠營人士：柯道歉 不足以讓綠回心轉意

2018-05-10 00:04

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」

2018-05-09 23:59

新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎

2018-05-09 23:56

柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母

2018-05-09 21:12

柯文哲為兩岸一家親道歉 王欣儀：選舉像照妖鏡

2018-05-09 21:11

孫大千：柯文哲向綠示弱求饒 親手終結自己的時代

2018-05-09 20:35

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

柯文哲為「兩岸一家親」道歉 吳思瑤：願修正總是好事

2018-05-09 20:02

柯文哲為兩岸一家親道歉 藍委：快被捨棄才擁抱綠營

2018-05-09 19:58

柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐

2018-05-09 19:35

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00
看更多

熱門文章

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和

2018-05-10 00:00

深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟

2018-05-09 20:52

中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」

2018-05-09 22:06

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28

柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了

2018-05-09 20:12

柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！

2018-05-10 01:17

柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳

2018-05-09 20:11

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16

政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了

2018-05-10 06:00

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 08:14

【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?

2018-05-09 19:00

新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎

2018-05-09 23:56

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」

2018-05-09 23:59

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51

馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心

2018-05-10 09:26

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？

2018-05-09 18:21

蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了

2018-05-10 01:56

斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元

2018-05-09 17:33

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

突取消明天高雄行程 馮世寬健康狀況引關注

2018-05-09 22:28

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化

2018-05-09 22:46

周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11

把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」

2018-05-09 21:10

柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母

2018-05-09 21:12

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？

2018-05-09 14:46

柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐

2018-05-09 19:35

立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高

2018-05-09 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top