柯為「兩岸一家親」道歉 陸媒：牆頭草

2018-05-10 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



針對台北市長柯文哲為「兩岸一家親」的言論道歉，《新華澳報》今（10）日評論，曾經自信滿滿、睥睨藍綠的柯文哲，在民進黨施行心理戰及中間選民反彈的雙重夾攻下，為求順利連任台北市長，突然變成牆頭草。

文章指出，柯文哲接受綠色和平電台專訪提及「兩岸一家親」時，表示是講太快、讓大家不爽，「只能跟大家講抱歉、歹勢」；他還表示自己若順利連任台北市長，2020年就將絕對會力挺蔡英文，不會出來選台灣地區領導人，他也認為蔡英文應該會連任，而且將繼續搞好地方與中央的關係，配合好中央施政。

消息傳出，網友大肆批評他為了選票向深綠妥協，已不是那個「超越藍綠」的政治素人。可能是柯文哲知道事情搞砸了，連忙讓台北市政府發言人劉奕霆連夜說明，柯文哲的原意，是向聽到「兩岸一家親」而感到不高興、不悅之民眾致歉，而不是直接為「兩岸一家親」一詞致歉。希望媒體報導的標題與內容勿做不當的惡意連結與詮釋。

這反過來又完全抵消了兩個小時前電台播出對他的專訪所要達到的目的，使得民進黨人尤其是獨派認為他的道歉並不真誠，不再與他合作的情緒更為強烈。

實際上，民進黨本來就不是介意柯文哲「兩岸一家親」這句話，因為這並非是政治術語，也沒有直接認同「九二共識」的意思，與賴清德等人的「親中愛台」或「和中」的言論並沒有什麽差別。民進黨人尤其是獨派的意見，只是因為「柯文哲現象」所引發的社會氛圍，「兩岸一家親」只不過是一個籍口而已。因此，他就「兩岸一家親」道歉，並不能讓民進黨滿意。但即使如此，他又隨即反口，這就更讓民進黨人難以釋懷了。

反而是非藍非綠亦的中間選民，受落「兩岸一家親」，因為這符合他們雖然追求「不統不獨，維持現狀」，但卻又希望能與大陸保持一定的熱度聯繫的心理。「兩岸一家親」並沒有強烈的意識形態，也不是「九二共識」，根本不需要道歉。因此，他們對柯文哲的道歉極為失望。

柯文哲可說是「聰明反被聰明誤」，這麽一弄，不但是深綠和獨派更加討厭他，必然會加大向蔡英文施加民進黨直接推人參選台北市長的力度。而且在國民黨已經確定提名丁守中參選之下，淺藍選民將會回流，即使是吸引不到中間選民和淺綠選民的選票，在台北市泛藍基本盤大致過半的情況下，丁守中勝出的機率將會上升，而柯文哲在也難以保持此前的旺勢。