姚文智批柯文哲把所有人當白痴「民進黨可跟他合作？」

2018-05-10 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



民進黨立委姚文智。記者徐偉真／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲為自己的「兩岸一家親」說道歉，爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智今天表示，他聽不懂柯文哲到底是為了什麼道歉，批評柯文哲價值錯亂、誠信蕩然無存，「昨天的訪問根本是把所有人當白痴，相信民進黨選對會不會這麼笨」。

柯文哲為了爭取綠營支持，接受綠色和平廣播電台專訪，在主持人提問兩岸一家親、床頭吵床尾和等言論不斷被外界批評是否要解釋時，柯指出，當時是為了降低中國大陸對世大運的阻撓，所以維持兩年前論調，「有時候講話快了點，但大家聽了就不爽，只能說抱歉歹勢」。

姚文智說，昨天看柯文哲和廣播主持人陳雨鑫一搭一唱演戲，「大家會相信嗎？」他說柯文哲道歉之後，改口説是向聼到「兩岸一家親」不舒服的人道歉，不是為「兩岸一家親」道歉，道歉後又更正，到底是說什麼？批評柯文哲價值錯亂、誠信蕩然無存。

姚文智說，本來大家批評柯文哲是跟魔鬼交易，但現在看到他沒有靈魂、價值、中心思想，隨時可以交換、隨時可以道歉、隨時可以出賣，這很可怕，昨天柯文哲的訪問讓大家發現「原來他比我們想得還要離譜」，但昨天後應該很清楚了，不管他說什麼，大家不會再上當了，黨內選對會現在已經展開徵詢，今天會有基層里長幹部去表達意見，他會循這程序繼續走競選道路，爭取市民支持。

媒體追問選對會會不會因為柯文哲道歉又跟他合作，姚文智說，大家過去覺得柯是深綠、又創造一種價值而支持他，原本以為他只是跟魔鬼交易，現在發現他沒靈魂、沒價值，「這樣的人民進黨可以跟他合作嗎？」現在大家都很清楚了，很多人覺得上當受騙了。

姚文智說，相信民進黨沒這麼笨，柯文哲昨天的訪問幾乎把所有人當白痴，「民進黨選對會會這麼笨嗎？」