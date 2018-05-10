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這句話徹底激怒綠高層… 強悍如柯P不得不求和

為兩岸一家親道歉 孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣

2018-05-10 09:48聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲昨為兩岸一家親道歉，北市府又發布聲明說，柯不是對兩岸一家親致歉，而是對聽到此話感到不高興、不悅的民眾致歉。前立委孫大千在臉書諷柯文哲別再硬拗了，再硬拗下去，就和過去一直批評的「藍綠垃圾」沒什麼兩樣了。

孫大千說，在藍軍當中，他應該算是極少數一直給予柯文哲正面評價的政治人物，民進黨修理柯時，他公開為柯辯護，時代力量羞辱柯時，他公開替柯反擊，連PTT上面都以為他是「柯粉」。甚至，他我參加台北市長黨內初選辯論會時，仍然不忘呼籲黨內參選同志要重視柯的優點，把柯當成是一位可敬的對手。但是，他必須告訴柯，對於這次的發言，令他真的非常沮喪。柯不但葬送了自己的政治前途，更粉碎了許多民眾對於「打破藍綠，揚棄統獨」的夢想。

孫大千說，首先，原本外界期待柯所提出的「兩岸一家親」的論述，能夠在現今藍綠雙方各自堅持的兩岸路線之外，走出一個新的局面，成為台灣人民的最大公約數，進一步化解兩岸之間的急凍僵局。結果，柯卻告訴我們，這不過只是為了要降低中國大陸對世大運阻撓的力道，用來應付和過關的說詞。

其次，在過去這段期間，儘管深綠獨派人士數度威逼恐嚇，軟硬兼施，不過，柯對於「兩岸一家親」的主張始終不動如山。坦白說，著實令人感動，也正因爲如此，柯文哲可以迅速成為一位藍綠通吃的政治人物，不論是淺藍、中間、和淺綠的選民對你都是高度認同。然而，這次的「抱歉、拍謝」卻澆熄了大家的熱情，原來，在柯的心目中，為了能夠順利連任，理想和原則都是可以出賣的。

孫大千說，如果，柯今天可以為了換取民進黨的禮讓，把「兩岸一家親」修正成為應付中國大陸的策略，把「床頭吵床尾和」解釋成為「失言」，還卑躬曲膝的向深綠勢力道歉。也許，下一次，也可以把過去所堅持的信念一個又一個的拋在腦後，只是為交換其他的政治利益。那麼，柯和那些傳統的面面俱到，兩面討好，左右逢源的政客又有什麼不一樣呢。

孫大千說，他真的為柯惋惜，在最後關頭，你寧願成為一位「為求連任，放棄理念」的普通政客，卻失去了成為一位「推倒藍綠高牆，完成政界重組」的歷史英雄的機會。

為兩岸一家親道歉，前立委孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣。圖/取自孫大千臉書。
為兩岸一家親道歉，前立委孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣。圖/取自孫大千臉書。
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為兩岸一家親道歉，前立委孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣。記者楊正海/攝影
為兩岸一家親道歉，前立委孫大千諷柯文哲和藍綠垃圾沒兩樣。記者楊正海/攝影
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孫大千柯文哲民進黨2018台北市選舉
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