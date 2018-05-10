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段宜康嗆柯P：他罵我是狗怎不道歉 我也不舒服啊

2018-05-10 09:16聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

台北市長柯文哲昨為「兩岸一家親」說法道歉挨批，隨後市府發言人更正，表示柯是向聽到兩岸一家親不舒服的人道歉，不是為「兩岸一家親」道歉。對此，民進黨立委段宜康說，「那他罵我是狗為什麼不跟我道歉，我聽了很不舒服啊！」他指柯文哲的道歉及向蔡英文總統表達支持，都是經過算計的動作。

段宜康表示，其實柯文哲是個聰明人，柯也自詡是聰明人。在兩岸一家親之後，柯文哲跟民進黨多次價值衝突，民進黨也多次要搬樓梯給他，製造一個對外表現雙方價值沒有相距這麼遠的場面跟機會，但柯文哲都沒有接受。

段宜康說，一直到民進黨選對會開始啟動候選人的程序，要自提候選人，這時候柯文哲才上深綠電台要為自己失言道歉，說自己不會跟蔡英文總統競爭，說他會支持蔡英文總統。很多人覺得柯文哲是覺得大事不妙想要來補救，但這完全錯估了他的智慧程度。

段宜康指出，柯文哲一開始就知道最後局勢就是如此，他為什麼要在局勢不能挽回的時候做這件事情，相信自己做了這件事情民進黨就會改變嗎？當然不是，這只是「相罵本」，柯只是要讓大家看到他已經向民進黨選民道歉，已經跟蔡英文總統宣示效忠，「連我上深綠電台這樣的輸誠，他們（指民進黨）都還不肯原諒我，責任一定不在於我」，所以柯文哲知的目的只是讓分手決裂的責任不在於他，而是在於看起來好像氣量狹小的民進黨跟蔡英文總統，他真的聰明過度了。

媒體詢問段宜康。這不算柯文哲補考的台灣價值？段宜康強調，當然不算，看一個人是要看他長期的表現，在選民心目中所累積的印象，柯文哲這個表現只能說他很聰明，但他也錯估了選民的智慧。

媒體再問，國民黨台北市長參選人丁守中說柯文哲是政治水母。對此，段宜康表示，柯文哲是個聰明的政治人物，他所有的失言跟動作都是經過算計，不管上電台還是道歉跟宣示效忠蔡英文總統都是經過算計之後的動作。

民進黨立委段宜康（左）指台北市長柯文哲（右）的道歉及向蔡英文總統表達支持，都是經...
民進黨立委段宜康（左）指台北市長柯文哲（右）的道歉及向蔡英文總統表達支持，都是經過算計的動作。聯合報系資料照
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