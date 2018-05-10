段宜康嗆柯P：他罵我是狗怎不道歉 我也不舒服啊

2018-05-10 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨為「兩岸一家親」說法道歉挨批，隨後市府發言人更正，表示柯是向聽到兩岸一家親不舒服的人道歉，不是為「兩岸一家親」道歉。對此，民進黨立委段宜康說，「那他罵我是狗為什麼不跟我道歉，我聽了很不舒服啊！」他指柯文哲的道歉及向蔡英文總統表達支持，都是經過算計的動作。

段宜康表示，其實柯文哲是個聰明人，柯也自詡是聰明人。在兩岸一家親之後，柯文哲跟民進黨多次價值衝突，民進黨也多次要搬樓梯給他，製造一個對外表現雙方價值沒有相距這麼遠的場面跟機會，但柯文哲都沒有接受。

段宜康說，一直到民進黨選對會開始啟動候選人的程序，要自提候選人，這時候柯文哲才上深綠電台要為自己失言道歉，說自己不會跟蔡英文總統競爭，說他會支持蔡英文總統。很多人覺得柯文哲是覺得大事不妙想要來補救，但這完全錯估了他的智慧程度。

段宜康指出，柯文哲一開始就知道最後局勢就是如此，他為什麼要在局勢不能挽回的時候做這件事情，相信自己做了這件事情民進黨就會改變嗎？當然不是，這只是「相罵本」，柯只是要讓大家看到他已經向民進黨選民道歉，已經跟蔡英文總統宣示效忠，「連我上深綠電台這樣的輸誠，他們（指民進黨）都還不肯原諒我，責任一定不在於我」，所以柯文哲知的目的只是讓分手決裂的責任不在於他，而是在於看起來好像氣量狹小的民進黨跟蔡英文總統，他真的聰明過度了。

媒體詢問段宜康。這不算柯文哲補考的台灣價值？段宜康強調，當然不算，看一個人是要看他長期的表現，在選民心目中所累積的印象，柯文哲這個表現只能說他很聰明，但他也錯估了選民的智慧。