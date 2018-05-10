柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲接受綠色和平廣播電台專訪，被問及兩岸一家親、床頭吵床尾和等言論不斷被外界批評時，柯文哲說，當時是為了降低中國大陸對世大運的阻撓，所以維持兩年前論調，「有時候講話快了點，但大家聽了就不爽，只能說抱歉歹勢」。他並表態挺蔡英文總統連任。對此，作家陳芳明表示，「起風了，台北市長選戰正式開始」。