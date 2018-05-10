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柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始

2018-05-10 08:51聯合報 記者楊德宜╱即時報導

台北市長柯文哲接受綠色和平廣播電台專訪，被問及兩岸一家親、床頭吵床尾和等言論不斷被外界批評時，柯文哲說，當時是為了降低中國大陸對世大運的阻撓，所以維持兩年前論調，「有時候講話快了點，但大家聽了就不爽，只能說抱歉歹勢」。他並表態挺蔡英文總統連任。對此，作家陳芳明表示，「起風了，台北市長選戰正式開始」。

陳芳明在臉書表示，柯文哲終於表態「不應該說兩岸一家親」。只是這樣一句話，立刻牽動了藍綠白的選戰形勢，今年台北市長的角逐，一定精彩，我們繼續看下去。

台北市長柯文哲接受綠色和平廣播電台專訪，被問及兩岸一家親、床頭吵床尾和等言論不斷...
台北市長柯文哲接受綠色和平廣播電台專訪，被問及兩岸一家親、床頭吵床尾和等言論不斷被外界批評時，柯文哲說，當時是為了降低中國大陸對世大運的阻撓，所以維持兩年前論調，「有時候講話快了點，但大家聽了就不爽，只能說抱歉歹勢」。聯合報系資料照
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柯文哲陳芳明蔡英文2018台北市選舉總統大選
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