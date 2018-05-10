周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」

2018-05-10 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



資深媒體人周玉蔻在臉書表示，說謊、投機成性的台北市長柯文哲為了獲得民進黨禮讓，在深綠電台為「兩岸一家親」說法道歉，並保證不參選2020總統大選後，立即被中時電子報連發3篇文章痛批。柯文哲得知後嚇的立刻要發言人更正，説是向聼到「兩岸一家親」不舒服的人道歉，不是為「兩岸一家親」道歉。