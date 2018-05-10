柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾

2018-05-10 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲對「兩岸一家親」言論道歉，強調絕對會在2020年力挺蔡英文總統，不會出來選，並駁斥「柯文哲2018連任台北市長就會接著選2020總統」說法。對此，前總統府副秘書長、台北市議員參選人羅智強在臉書批，柯文哲成了向民進黨投降的史萊姆。

羅智強說，真的是很訝異，柯文哲為了保住台北市長連任，竟然可以對民進黨下跪到這種程度，也是曠古絕倫了。不只是理念上，柯文哲讓人看破手腳，把自己降階成沒骨沒腰、果凍狀軟嫰任揑的史萊姆。柯文哲如此沒格調的向民進黨跪地投降，也是一種政治自殺。以後柯文哲説的話沒人能信、沒人要信，更重要的是，柯文哲從此成為民進黨的政治傀儡，成為蔡英文的跟屁蟲、馬前卒。

羅智強表示，柯文哲還敢支持大學自治嗎？不敢，因為蔡英文要卡管，柯文哲只能幫腔。柯文哲還敢反對深澳電廠嗎？不敢，因為蔡英文要電廠，柯文哲只能出賣台北市民的呼吸和健康。柯文哲還敢處理吳音寧嗎？不敢，這個250萬高級實習生的後台是蔡英文文，靠山哪麼硬，史萊姆敢動她嗎？一個不再白目放砲的柯文哲，就不再是柯文哲，在政治舞台必將左支右絀，這樣的柯文哲，還能贏得台北選民的尊敬與支持嗎？