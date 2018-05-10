看台北市長 洪秀柱：民進黨老靠無黨籍撐場面很奇怪

2018-05-10 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱9日到高雄為國民黨高雄市議員參選人加油打氣，她關心國民黨的選情，被問到新北市長和台北市長選局，對國民黨新北市長侯友宜有信心，但也提醒國民黨不可以掉以輕心；對於台北市長選舉，她「鼓勵」民進黨自己提名人選，並稱許國民黨民調勝出的丁守中「蹲點」24年，這樣的毅力「不得了」。

洪秀柱競選立委時選區就在新北，談起今年新北市的市長選情即說「有信心，但不可掉以輕心，」她認為「他們」的奧步很多，而且會把中央整個資源都丟下來，所以國民黨還是一步一腳印，要小心謹慎。

她覺得台北市的選情比較複雜，現在台北市長柯文哲和民進黨之間有某種程度的牽扯，民進黨內有人要自己提名，民進黨老是提不出人來，老是要無黨籍的在那邊撐場面，也是很奇怪。

「你就自己提名嘛！姚文智和呂秀蓮都在那邊跳，說自己要出來，民進黨怎麼跟他們交代？」洪秀柱表示，柯文哲當了市長之後，可能發現有些事不是原來想像的那樣，也不是民進黨跟他講的那樣，他也在調整步伐，一調整之後，民進黨就容不下了。

洪秀柱說：「我們是很鼓勵民進黨做一政黨負責任嘛，你要提名嘛！」

她談到丁守中準備了那麼多屆，有的人對丁守中嫌東嫌西，但誰可以在一個位子上孜孜矻矻經營那麼久？這份精神值得感佩！很多人說台中市長林佳龍蹲點10年結果選上市長，丁守中蹲點24四年，光憑這個毅力就不得了。