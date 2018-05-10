綠營人士：柯道歉 不足以讓綠回心轉意

台北市長柯文哲接受綠色和平電台專訪，對於備受批評的「兩岸一家親」言論，表示「抱歉、歹勢」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲對於當初在雙城論壇時提到兩岸一家親說法提出解釋，也表態自己若連任會支持蔡總統競選連任。外界好奇柯文哲的這一番說法，是否可能讓民進黨朝自提人選的方向又回心轉意？黨政人士表示，黨內多數人認為這樣的道歉，效果有限。

選對會成員私下表示，民進黨還是按照既定程序進行，不管是禮讓或自提人選，都會在黨內做充分溝通和討論，不會對柯文哲說法作出評論。

有意爭取代表民進黨參選的立委姚文智說，台灣價值的考卷早已經收走了，把準備好的小抄念一念，毫無意義，也批評柯文哲如今改口道歉，其實也是為了一時應付，想要過關就好。

姚文智說，柯文哲的問題在誠信。如果當初講兩岸一家親是為了讓世大運過關，以柯文哲隨興道歉的風格，早就該道歉了，過去這兩年，柯文哲與中國對台單位、親中財團眉來眼去，還補助協辦中國好聲音進台大校園，如今改口說歹勢，其實正也是為了一時應付，過關就好。

姚文智表示，柯文哲早就拿這套言論私下到處向多位大老遊說，結果大老事後都被擺道，認為大家被騙那麼多次，應該不會再上當了。

不過，民進黨立委吳思瑤則說，柯文哲願意修正過去一些相對被批判的發言，總是好事，不過她認為柯發言並不會影響民進黨選對會進行的程序，選對會會照既有步驟做綜合判斷。