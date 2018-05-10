丁守中批柯文哲「水母」 沒有核心價值

國民黨台北市長參選人丁守中昨天表示，不管台北市長選舉最後是二人組或三人組，他目前鎖定的對手還是台北市長柯文哲。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲為「兩岸一家親」說法道歉，國民黨質疑，柯文哲為兩岸一家親道歉，難道這就是所謂的「台灣價值」？柯文哲一切努力只為爭取民進黨禮讓，正如同柯自己所說「還是很怕民進黨」；但此舉也凸顯柯的兩岸主張前後矛盾，能否爭取綠營基層諒解，恐仍有變數，國民黨靜觀其變、照自己選戰節奏布局北市選舉。

國民黨台北市長參選人丁守中昨天說，柯文哲像水母一樣，為了選舉，沒有核心價值，漂流易變。他說，柯文哲腦中只有算計，為了算計民進黨是否禮讓，才改變說法；這樣政治人物自稱墨綠，變紅後又為了討好綠營而朝三暮四，造成台北市政持續衰退。

據藍營人士掌握訊息，為了不讓「親中」成為年底台北市選舉話題，台北市和上海市的「雙城論壇」，柯文哲與對岸早有默契今年選舉年不會舉辦，柯文哲此刻對「兩岸一家親」道歉，為的也是選舉，大陸都看在眼裡，但對岸對柯文哲的容忍和期待還有多大，才是後續觀察重點。

【記者王寓中、楊正海、張曼蘋／連線報導】國民黨中常會昨天正式通過提名前立委丁守中參選台北市長，徵召立委楊鎮浯參選金門縣長。為營造藍營大團結，丁守中昨拜會國民黨台北市議會黨團。丁守中說，不管台北市長選舉最後是二人組或三人組，他目前鎖定的對手還是柯文哲，民進黨說不禮讓，是放空氣施壓，最後還是會禮讓柯。