民進黨高層盤算「與其禮讓分裂 不如順勢自提」

2018-05-10 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



台北市長柯文哲（中）前天接受綠色和平廣播電台專訪。 圖／北市府提供 分享 facebook

民進黨正式啟動台北市長自提人選的黨內徵詢程序。選對會繼日前詢問立委姚文智及前副總統呂秀蓮之後，今明兩天將聽取基層的民進黨籍里長及市議員、議員參選人意見。據了解，黨中央為了讓黨內基層充分表達看法，不排除在徵詢過程中發問卷，讓大家做完整的闡述。

據了解，民進黨高層根據最新民調研判後認為，與其大費周章說服綠營基層支持禮讓台北市長柯文哲，不如順勢自提人選，至少可以避免因禮讓可能造成黨內分裂，促成黨內團結，讓綠營支持者選票回流，穩住其他縣市的選情。

上周的選對會上，針對台北市長選舉是要禮讓柯文哲或是自提人選，選對會已有討論，且重頭戲是在今明兩天的基層徵詢，因此，昨天會中並沒有實質或進一步的討論，僅是彼此交換意見。

身兼民進黨選對會顧問，且首度與會的台日關係協會會長邱義仁昨天在會上，針對台北市長選舉布局提醒民進黨，現在應在意的是新北市的選舉。他說，民進黨年底在新北市長要贏，台北市決策不要去影響新北市。

民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，台北市如何布局，「應該朝有利於新北市的選情來規劃」。至於會中有人建議是不是找人去問蘇貞昌，選對會共同召集人之一的林錫耀在會中說「不用去問」，這樣問只會困擾參選人，沒有必要。

【記者邱瓊玉、楊正海、張世杰／台北報導】民進黨台北市黨部主委黃承國表示，不管柯文哲現在講什麼，民進黨就是按照初選程序在走，也尊重柯的講法。民進黨台北市議員李慶鋒說，不知道講的是真話或假話，但柯不用這麼委屈、兩面討好。

國民黨台北市議員王鴻薇說，柯文哲為求民進黨禮讓，搖尾乞憐，之前卻擺出一副推倒藍綠高牆的白色力量姿態，其實完全沒有格調、價值可言，只不過是個政客。