全家超商號召零錢捐 目標2500萬元

2016-10-03 13:49 經濟日報 記者李至和╱即時報導



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全家便利商店支持導演吳念真導演所成立的快樂學習協會，為弱勢小朋友，設立孩子的秘密基地，提供免費課後輔導計畫，即日起至明年3月4日啟動為期五個月的「愛's零錢捐」，號召民眾捐零錢做愛心，期望此檔期能達到募款2,500萬元目標。

全家去年起與快樂學習協會攜手共同打造孩子的秘密基地，設立課輔班、陪伴弱勢孩童下課後的時光，受到廣大民眾迴響，累計至2016年9月底止，全台已有57個秘密基地，共有250位老師投入陪伴、照顧1,675個孩子。 快樂學習協會理事長吳念真表示，「每一個免費課輔班，只要開始上課，就不能停！因為那不僅是一個學習的地方，也是讓孩子們感到安全的地方。在孩子長大之前、安全感怎麼能斷呢？」，

隨手捐零錢、一塊打造孩子的秘密基地，期望能達到五年募資一億元，2017年底在全台建立100個孩子的秘密基地，且能長期維持穩定運作。 除零錢捐外，也可透過認購愛's零錢袋參與、一齊打造孩子的秘密基地。

「愛's零錢袋」認購價99元，限時販售至10月25日，獨家限量1萬個，上周末電視廣告曝光和三大貼圖插畫家的粉絲團PO文人氣加持下，已有超出2,000位民眾認購、響應。本商品銷售所得扣除店舖及物流成本後的八成將全數捐回。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，與快樂學習協會的公益行動，首創結合港台三大人氣貼圖插畫家聯名創作「愛's零錢袋」，具實用性、滿足粉絲收藏，又能簡單做公益；在捐款形式部份，則打破傳統進店捐零錢模式，推廣民眾將零錢袋裝滿後，再至店舖投回零錢箱，捐款零時差、零距離。