成大兩性課程談男女大不同 挨批觀念落後

2016-10-03 13:44 聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導



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成大開設的兩性通識課程，遭學生批評「是以嚴重落後的觀念來看待兩性」。 情境圖／Ingimage 分享 facebook

成大新學期開設「存在，愛戀，也瘋狂」的通識課程，才上兩堂課就有學生在臉書上批評「是以嚴重落後的觀念來看待兩性」，課程中有提到「男女大不同」，男與女的特質，還要學生分組實習家庭的組成，學生認為根本不是要教正確的兩性關係，而應改成「性別刻板印象加深」課程。

授課的精神科醫師陸汝斌則強調，「不談男女的不同，其他就談不下去」，表示只上了兩堂，而且只有少數學生有上述感想，不代表全體。