長榮航空持續招募空服員 起薪60K

2016-10-03 13:36 聯合報 記者邱瓊平╱即時報導



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長榮航空今年將招募400名空服員，即日起開放網路報名。圖／長榮航空提供 分享 facebook

空服員可以環遊世界各大城市，加上起薪佳，是許多年輕人最嚮往的行業，長榮航空因應新機引進與航點增加，將持續招募空服員，預計今年招募400名，即日起至10月23日止受理網路報名，錄取後須接受3個月的地面學科訓練，完成考核可上線服務，起薪約有6萬元。

長榮航空指出，8月的招募作業仍持續面試中，因仍有求職者陸續投遞履歷，為讓有興趣從事空服人員的求職者有報考機會，即日起至10月23日止再度開放報名，包含8月的招考，今年仍以招募400名空服員為目標，錄取者自明年1月起陸續報到。

長榮航空表示，有意報考空服員者需符合相關規定，包括1、具中華民國國籍者。2、限中華民國教育部認可的國內外大專院校以上畢業者，不限科系；持國外畢業證書者，須經由駐外機構認證。3、矯正後視力達0.8，並合乎體格標準。

另需具備以下任一項英檢成績：全民英語能力分級檢定測驗達中級(含)以上程度或TOEIC 達500分以上或IELTS 4.0以上或TOEFL iBT達45分以上或TOEFL ITP達450分以上或BULATS達40分以上。此外，若有第二、第三種語言專長還能加分。

長榮航空指出，空服員必須經過嚴格訓練，課程包括練習操作機上各類機具與設備、模擬及演練各類緊急、特殊飛行狀況的應變、學習各項專業知識等，通過各項考核者方能加入飛行勤務。

空服員除須通過考核，還要具備高EQ與耐心、服務熱忱與溝通能力，且要克服時差的體力及耐力，假日、節慶須排班，會犧牲與家人團聚時間。