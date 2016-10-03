視覺好享受！加油站像鋼琴 應徵電話接不完

2016-10-03 13:30 經濟日報 記者張為竣╱即時報導



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林森加油站改建，外型設計為鋼琴形狀。記者張為竣／攝影 分享 facebook

位於嘉義市區，42年歷史的林森加油站，今年6月改建落成，外型設計為鋼琴形狀，且不設圍牆。站長林清河表示，現在加油站環境如同小公園，車主來加油是「視覺的享受」；改建前徵人廣告貼出3個月，不到2人報名，現在天天都接到應徵電話。

林清河指出，嘉義市1993年舉辦第一次管樂節，改建時評估結合地方特色，整座加油站以音樂為主題，雨棚為鋼琴外型，磅島的柱子是黑白相間的琴鍵與管樂小號，二樓女兒牆上則是五線譜音符。

林清河表示，綠建築規範50%綠地，林森加油站有草皮、透水磚，以及兩個大型雨水回收槽。

林清河說，設備老舊的加油站，鄰居多半不會歡迎，改建時與里長、議員、附近住戶溝通，加油站落成後，大家都很歡迎；今年6月落成時，鄰居來參加開幕典禮，附近社區的薩克斯風樂團也上台演奏。

除了音樂，林清河表示，嘉義市過去稱為桃城，幾百年前流行猴子的石雕，這次改建也請石雕老師雕刻一座石猴，放置於加油站出口處。

林森加油站改建後不設圍牆，營業時間為早上7時至晚間9時。林清河說，晚上有8盞景觀燈，打烊後變身小公園，很多人都會來散步。

加油站綠化改建，連帶提升工作環境，林清河說，過去招募工讀生，以前廣告貼出，3個月等不到2個人，現在幾乎每天都有人打電話詢問職缺，平均1個月要拒絕30次以上。

林森加油站停業改建前，單月發油量20公秉；6月重新開業發油量6公秉，9月提升為12公秉，預計1年後可回到20公秉的業績。