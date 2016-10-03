年輕媽媽抱小孩滑手機 網球肘上身

2016-10-03 13:23 聯合報 記者周宗禎╱即時報導



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體外震波治網球肘效果好，但目前需自費。圖／葉典松提供 分享 facebook

30多歲洪媽媽是專職家庭主婦，左手肘疼痛3個多月，常在提重物、抱小孩與使用手機時疼痛，曾接受類固醇注射治療，剛開始有很明顯改善，一個月後又復發，她盡量讓左手休息，但休息了兩個月疼痛還是沒有改善。

台南市立安南醫院復健科主任醫師葉典松指出，洪媽媽在手肘的外側有壓痛點，而且在手腕用力伸展時會引起手肘疼痛，是典型的「肱骨外上髁炎」，也就是一般俗稱的「網球肘」。

因患者腸胃不好，不吃消炎止痛藥，也沒時間來做一周3次左右的復健，醫師建議接受一周一次體外震波治療，第一次治療後症狀就明顯改善，四次治療後，提重物、抱小孩也不會痛了。

葉典松表示，以往體外震波用來治療腎臟或輸尿管結石，利用震波能量聚焦結石處，進而震碎結石，後來科學家發現，較低能量震波所造成的微小傷害，反而能促進軟組織的修復。

葉典松說，震波治療也能讓病人在治療後的第一時間，疼痛馬上緩解，因此震波治療開始大量應用在減緩骨骼肌肉痠痛，甚至對骨折癒合不全的病人都有療效。

體外震波治療時，病人會感到相當痠痛，但還不到讓人無法忍受的痠痛，且治療中痠痛會慢慢降低，治療完後會有一種「鬆」的感覺。

葉典松指出，已有非常多的研究證實震波對足底筋膜炎、鈣化性或非鈣化性肌腱炎、高爾夫球肘、網球肘等有非常明顯療效。通常每周治療一次，治療3到6次後大部份都可以痊癒或是只剩下很輕微的不適感，長期肌腱疼痛，一直無法治癒者，震波是安全又有效的療法。

震波治療雖相當安全，還是有些狀況不適合使用，包括尚未密合的生長板、懷孕婦女、癌症患者、血栓部位、凝血功能有問題者都不適合使用。正確診斷相當重要，沒找到正確位置與深度，治療效果會大打折扣，治療前還是要謹慎的評估，才能有最好療效又兼顧安全。