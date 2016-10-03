減C大作戰 學校：補救教學變懲罰 出妙招激勵

2016-10-03 13:10 聯合報 記者洪欣慈╱即時報導



WhatsApp



金門縣開瑄國小將遊戲導入補救教學，學生不再覺得補救教學是懲罰，反而喜歡上課，成效大幅提升。圖左為開瑄國小校長孫麗琪、圖右為開瑄國小老師黃湘涵。記者洪欣慈／攝影 分享 facebook

台師大教育政策小組在520前夕公布一項基本學力調查指出，台灣至少有12%學生未具備基本學力，相當於20萬名國中小學生在「等待失敗」，如何讓補救教學發揮效果變得相當重要。

不過學校都觀察到，補救教學多是開在課堂後，學生容易有被「懲罰」的感覺，偏鄉則常遇到學生需返家幫忙家務等情形，學生「受補率」不是很高。

因此，有學校搭配課間輔導，或與國小形成策略聯盟，從基礎開始扎根，也有學校將遊戲帶入學習，提升學生參與補救教學的熱情。

高雄市大寮國中校長侯長文說，補救教學非強制性，參加需要家長同意、學生願意，但學生下課後，看到其他同學都4點多就能回家，自己卻還要被留下來，會覺得是懲罰，不想留下來唸書；有些弱勢學生下課後則需回家幫忙做家事、照顧弟妹等，受補率低。

侯長文說，學校近期除了課後補救教學，也開始推動課間輔導，用課堂中間空檔幫孩子加強學科；另學校也和鄰近國小形成策略聯盟，利用國小升國中的暑假先幫孩子打好基礎，讓孩子一到國中不會覺得太過挫折。

金門縣開瑄國小校長孫麗琪則說到，因是離島學校，弱勢生比率較高，有5成以上都是農工家庭出身的孩子，前幾年全校就有約1/3的孩子需要參加補救教學。但孩子容易覺得補救教學是處罰，或覺得課堂無趣，不喜歡甚至逃課，因此教學方式的改變相當重要。

配合教育部政策，開瑄國小在103學年開始推動行動學習，老師使用行動載具、軟體等融入教材或課程內容。孫麗琪表示，推動行動學習時，一開始導入桌遊作為親子活動，希望家長和孩子能有共同語言，後來發現對孩子很有激勵效果，因此決定將遊戲也導入補救教學。

例如，學校補救教學導入classdojo、class craft計分模式，前者只要孩子表現好，電子白板就會立刻看到自己分數上升，對學生而言很有成就感；，後者類似線上策略遊戲，學生透過好表現，可以替虛擬人物增加血量、CP值，進一步升級、購買更好的裝備。

孫麗琪指出，透過遊戲引導，補救教學對孩子而言變成引人入勝的探險，加上補救教學人數較少，老師更有實驗空間，對於學習效果提供很有幫助，103年學校補救教學每班6人，還需要開到9個班級，到今年只需要4班，人數還都沒有滿，補救教學人數大幅減少。