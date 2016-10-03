職場偏見…33歲的李安、25歲的吳寶春 老闆不想用

2016-10-03 13:02 聯合報 記者何定照╱即時報導



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李安苦熬多年終成奧斯卡金獎導演。 聯合報系資料照 分享 facebook

33歲時的李安履歷、25歲的吳寶春履歷，沒有公司要？

104希望基金會以網路公開資料，模擬國際知名大導演李安、以及世界麵包冠軍師傅吳寶春年輕時的履歷，遮蔽李安和吳寶春大名，讓7位資深企業人士評估，結果大家都一面倒批評，表示「不會用他」、「不喜歡」。

對於「匿名李安」，受訪者反應包括：「我不會用他」、「我覺得，HR是過不去的」、「這實在不是一份很好的履歷」、「學歷很漂亮，但他沒有什麼經歷」、「坦白講，最大弱點還是沒有工作經驗」、「當然是有點麻煩，他怎麼樣去和這個社會配合」等。

對「匿名吳寶春」，受訪者反應包括：「以這個學歷和經歷，第一瞬間基本上我就會刷掉了」、「這樣的人，都不喜歡」、「木柵市場他做學徒…」、「美容洗車的洗車員…」、「他的學歷沒有競爭力，然後，他中學畢業」、「比較擔心的是，他沒有一個專業在上面，因為他又當了麵包學徒，又去兼差洗車」、「坦白講，這份履歷他必須要夠誠懇」、「通常我看到經歷是很短很短的，可能一年、半年就走的，這種我比較會擔心」等。

不過等答案揭曉，大家紛紛檢討，覺得自己可能標籤化太多了，反省以後要拋開偏見，多給年輕人機會。