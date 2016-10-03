北捷Wi-Fi 列車上路 松山新店線免費體驗30分鐘

2016-10-03 13:01 聯合報 記者張世杰╱即時報導



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台北市資訊局表示，2輛「捷運Wi-Fi 230」列車已於松山新店線上路，另外也有8個捷運站提供熱點，2列車與8車站內皆會張貼「230」(圖中少女)海報，代表試辦點位。圖／台北市資訊局提供 分享 facebook

台北市資訊局今天表示，2輛「捷運Wi-Fi 230」列車已於松山新店線上路，另外也有8個捷運站提供熱點，民眾可以透過Taipei Free或Facebook帳號登入，每次免費上網30分鐘，次數不限，每個熱點的連線最高上下載頻寬平均為3Mbps。

台北市資訊局與台北捷運公司攜手，與華電聯網、全林實業2家廠商合作，共同打造北捷首發的2輛「捷運Wi-Fi 230」列車。即日起，民眾在這2輛松山新店線的捷運列車上，可享受採4G轉Wi-Fi技術的免費無線上網服務。

另外，動物園、科技大樓、大安、南京復興（文湖線）、市政府、西門、公館、台北101／世貿等8處捷運車站，也同樣由2家合作廠商設置了「捷運Wi-Fi 230」熱點，讓民眾有更多無線上網新選擇。

資訊局表示，提供「捷運Wi-Fi 230」服務的首發2輛捷運列車與8個車站，於試辦期間會擺置資訊局虛擬代言人-「230」的LOGO、海報、立牌（預計10月初完成）。

民眾只要在這8個車站與2輛列車看到「230」標誌與「230」開頭的Wi-Fi熱點名稱，就可以Taipei Free或Facebook帳號登入，每次免費上網30分鐘，次數不限，每個熱點的連線最高上下載頻寬平均為3Mbps。

資訊局補充，此次捷運Wi-Fi試辦案，將會持續追蹤試辦期間服務使用的情況，作為北市府在推動Wi-Fi業務的寶貴意見。