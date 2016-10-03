南投縣長：泳渡日月潭可能年辦3次 獎金要調高

2016-10-03 12:54 聯合報 記者張家樂╱即時報導



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南投縣長林明溱說，泳渡日月潭一年辦三次，其中一次是比賽型，縣府要拉高獎金，爭取好手前來。圖／本報資料照片 分享 facebook

南投縣長林明溱上午在縣務會議中說，泳渡日月潭活動，明年可能改為春夏秋季各辦一回，其中一回定位為比賽型，把獎金拉高，擴大宣傳，吸引國內外的好手來搶獎金，成為全國矚目的水上活動。

林明溱說，最近他到魚池鄉日月潭畔參加大飯店開幕式，很多地方人士反映泳渡帶來人潮，對地方經濟幫助很大，希望每年春夏秋季各辦一次泳渡日月潭，他覺得很有道理。

他說，泳渡日月潭在星期六舉辦，每回的人數限制在萬人以下，以免人多造成塞車。每年三次泳渡活動，其中一次比賽型，另外二次為休閒型。承辦泳渡活動的四季早泳會，也很樂意接手承辦。