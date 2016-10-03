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冷氣機漏掉你我的錢 報紙沒告訴你的事…

2016-10-03 12:52聯合報 記者林昭彰╱即時報導

冷氣室外機經常設在樓房後側外牆，除非室內機不冷了，一般人較少會去檢查室外機，冷媒...
冷氣室外機經常設在樓房後側外牆，除非室內機不冷了，一般人較少會去檢查室外機，冷媒銅管外露的情況比比皆是。　記者林昭彰／攝影
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全台灣分離式冷氣機近千萬台，室外機日曬雨淋3、5年後，若未定期保養，近8成室外機的「冷媒銅管外露」，除有漏電、漏水之虞，也會使機器效能降低、增加耗電約25%，浪費電、浪費錢。

●為何銅管會外露？「保溫被覆銅管」的品質、價格也有差異性，用久都會壞，但若多包1層無黏性膠帶，就能延長壽命。

分離式冷氣機在台灣普及超過20年，業者沒理由不熟悉安裝工序，但因為消費者外行，業者能省成本就不太會主動幫你纏膠帶。

●銅管已經外露怎麼辦？坊間的補救方法，可洽詢電器行協助「二次施工」再包一層隔熱材質；如果要換新銅管，工程較浩大，因為有些房屋可能得拆部分裝潢。

●銅管外露為何會漏水、漏電？淡江大學工學院前院長何啟東教授說，冷媒循環銅管運作的時候溫度極低，若保溫被覆層固化剝落，一旦銅管外露，內冷外熱的溫度落差就會造成表面結露滴水。

32年資深電器行老闆陳志清說，室外機若無專用插座，電源線常跟冷媒銅管一起拉回室內，如果銅管漏水、電線破損，就有疑慮。

●為何早期台灣的分離式冷氣機叫「大發牌」？陳志清說，30年前的原裝進口分離式冷氣機非常昂貴，高雄大發工業區的拆解業者便以廢五金名義，從日本進口中古機器來台重新組裝販售，國內才慢慢從「大發牌」家電開始升級。

20年前國產機種逐漸上市普及，當時安裝技術不好，時有糾紛。近10年政府大力推廣「節能減碳」，分離式變頻機種大量推陳出新，已是市場主流。

在台灣，冷氣機安裝很馬虎，幾年之後冷媒銅管外露的情況比比皆是，造成電力和金錢浪費...
在台灣，冷氣機安裝很馬虎，幾年之後冷媒銅管外露的情況比比皆是，造成電力和金錢浪費。　記者林昭彰／攝影
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比較講究的施工，冷媒銅管無論設在室內外，都會加纏1層無黏性膠布，多1道保護可延長...
比較講究的施工，冷媒銅管無論設在室內外，都會加纏1層無黏性膠布，多1道保護可延長使用壽命。 圖／金元大電器行提供
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比較講究的施工，冷媒銅管無論設在室內外，都會加纏1層無黏性膠布，多1道保護可延長...
比較講究的施工，冷媒銅管無論設在室內外，都會加纏1層無黏性膠布，多1道保護可延長使用壽命。 圖／金元大電器行提供
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冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後，溫差凝結水珠，甚至還...
冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後，溫差凝結水珠，甚至還結冰，造成電力與金錢浪費。　記者林昭彰／攝影
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較講究的施工，不但冷媒銅管加纏1層無黏性膠布，還會用專用PVC管槽外覆，多２道保...
較講究的施工，不但冷媒銅管加纏1層無黏性膠布，還會用專用PVC管槽外覆，多２道保護。 圖／金元大電器行提供
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冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後凝結水珠。　記者林昭彰...
冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後凝結水珠。　記者林昭彰／攝影
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冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後凝結水珠。　記者林昭彰...
冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後凝結水珠。　記者林昭彰／攝影
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在台灣，冷氣機安裝常很馬虎，幾年之後冷媒銅管外露的情況比比皆是，造成電力和金錢浪...
在台灣，冷氣機安裝常很馬虎，幾年之後冷媒銅管外露的情況比比皆是，造成電力和金錢浪費。　記者林昭彰／攝影
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比較講究的施工，冷氣室外機的冷媒銅管會用專用PVC管槽外覆，多１道保護。　記者林...
比較講究的施工，冷氣室外機的冷媒銅管會用專用PVC管槽外覆，多１道保護。　記者林昭彰／攝影
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不少房屋並未設計冷氣室外機設置空間，技師因此常需攀爬在大樓外牆，施工不易。如果是...
不少房屋並未設計冷氣室外機設置空間，技師因此常需攀爬在大樓外牆，施工不易。如果是高樓層，更是非常危險。　記者林昭彰／攝影
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在台灣，冷氣機安裝很馬虎，幾年之後冷媒銅管外露的情況比比皆是，造成電力和金錢浪費...
在台灣，冷氣機安裝很馬虎，幾年之後冷媒銅管外露的情況比比皆是，造成電力和金錢浪費。　記者林昭彰／攝影
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分離式冷氣機室外機經常都放在樓房後側外牆，一般人較少會去檢查。　記者林昭彰／攝影
分離式冷氣機室外機經常都放在樓房後側外牆，一般人較少會去檢查。　記者林昭彰／攝影
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冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後，溫差凝結水珠，甚至還...
冷媒銅管運作時溫度極低，但因保溫層破損，接觸到外部高溫之後，溫差凝結水珠，甚至還結冰，造成電力與金錢浪費。　記者林昭彰／攝影
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冷氣減碳

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