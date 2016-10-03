冷氣機漏掉你我的錢 報紙沒告訴你的事…

2016-10-03 12:52 聯合報 記者林昭彰╱即時報導



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冷氣室外機經常設在樓房後側外牆，除非室內機不冷了，一般人較少會去檢查室外機，冷媒銅管外露的情況比比皆是。 記者林昭彰／攝影 分享 facebook

全台灣分離式冷氣機近千萬台，室外機日曬雨淋3、5年後，若未定期保養，近8成室外機的「冷媒銅管外露」，除有漏電、漏水之虞，也會使機器效能降低、增加耗電約25%，浪費電、浪費錢。

●為何銅管會外露？「保溫被覆銅管」的品質、價格也有差異性，用久都會壞，但若多包1層無黏性膠帶，就能延長壽命。

分離式冷氣機在台灣普及超過20年，業者沒理由不熟悉安裝工序，但因為消費者外行，業者能省成本就不太會主動幫你纏膠帶。

●銅管已經外露怎麼辦？坊間的補救方法，可洽詢電器行協助「二次施工」再包一層隔熱材質；如果要換新銅管，工程較浩大，因為有些房屋可能得拆部分裝潢。

●銅管外露為何會漏水、漏電？淡江大學工學院前院長何啟東教授說，冷媒循環銅管運作的時候溫度極低，若保溫被覆層固化剝落，一旦銅管外露，內冷外熱的溫度落差就會造成表面結露滴水。

32年資深電器行老闆陳志清說，室外機若無專用插座，電源線常跟冷媒銅管一起拉回室內，如果銅管漏水、電線破損，就有疑慮。

●為何早期台灣的分離式冷氣機叫「大發牌」？陳志清說，30年前的原裝進口分離式冷氣機非常昂貴，高雄大發工業區的拆解業者便以廢五金名義，從日本進口中古機器來台重新組裝販售，國內才慢慢從「大發牌」家電開始升級。