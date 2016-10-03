用藥看得懂 胃腸藥、感冒藥逾千項藥品換新裝

2016-10-03 12:50 聯合報 記者黃安琪╱即時報導



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家中常備的感冒藥、止咳化痰等藥將換新裝，讓民眾更看懂藥品資訊。

食品藥物管理署第二階段「非處方藥仿單及外盒格式及規範」將於明年底上路，管理對象為在電視電影刊播廣告的非處方用藥，如胃藥、感冒藥等1000多項藥品，應在外盒標示有效成分、含量、用途（適應症）等6大訊息。

國內非處方用藥約有3000至4000項藥品，但外盒包裝和說明書卻太過專業，有時民眾看得霧煞煞，有看沒有懂。

食藥署第一階段包含口內膏、防蚊液等約220項藥品今年底前須完成新裝標示；今日再預告將腸胃製劑、綜合感冒製劑和鎮咳祛痰劑等3類非處方藥，於明年底前取得核備函，日後出產藥品全換新裝。

食藥署簡任技正祁若鳳指出，依規定，外盒最大面積處必須標示有效成分、含量及其他成分（賦形劑）、用途（適應症）、不得使用族群及用法用量、類別、諮詢專線等六大訊息，且字體不得小於電腦字體7號字，提高閱讀方便性。

祁若鳳說，新制預計在108年12月31日前，業者需取得標籤仿單外盒核備函，其後生產或輸入的藥品須以換新裝，違者依《藥事法》罰3萬至200萬元，初估有4千項藥品受影響。其餘皮膚外用藥將在107年12月31日前及其他非處方藥如口含碇、瀉藥和暈車藥等，將在108年12月31日前取得變更核備函換新裝。

此外，為了讓老年人、視障者也能輕鬆了解藥品資訊，新制也要求廠商在藥品外包裝上印製QR Code，以手機掃瞄就可聽到藥品資訊。