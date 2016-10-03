女生的褲子男生能不能試穿？網友大論戰

2016-10-03 12:46 聯合報 記者何定照╱即時報導



WhatsApp



圖／擷取自Vieso臉書粉絲團 分享 facebook

女生褲子男生可不可以試穿？

台灣平價設計服飾Vieso今在臉書粉絲頁貼出一位顧客的投訴，指出想買褲子給男友，卻被回應「女生褲子不給男生試穿」，覺得人權遭剝奪。Vieso解釋，這是因為男生在小便之後因為不需要擦拭，所以內褲上面常有尿痕，女生顧客非常在意被男性顧客試穿過後的商品，所以店家才決定不讓男生試穿女生褲子。

Vieso還說，他們並非說女性顧客本身衛生習慣一定比較好，但請顧客體諒生理結構本身不同所造成的差距。他們也問顧客，如果眼前有生理男性試穿過後的女性泳褲，是否還敢接著試穿呢？希望大家可以了解他們無法提供女性衣物給男性顧客試穿的原因。

Vieso貼出此說明後，正反支持意見都有，有人認為是歧視男性，認為Vieso以假設的立場否決掉某個性別的權益，但試穿者明明衛生習慣良好，為何要因為Vieso的假設不正而被拒絕試穿？

Vieso則表示，可能他們公司很守舊，不懂為什麼因為我們用女性觀感不佳的出發點，不接受男性顧客試穿女裝褲子就是歧視？

也有人表示，他是男生，可以理解被拒絕試穿女裝，因為試穿本來就是店家賦予的權力，像是五分埔許多店都禁止試穿，百貨公司女裝更不會接受男生試穿女衣，難道要去向各大女性品牌叫囂說歧視男性？