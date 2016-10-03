中風偏癱別放棄 用鏡像騙大腦助復健

2016-10-03 13:34 中央社 台北3日電



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腦中風危險可能致死，也可能肢體癱瘓。專家指出，近年新興的鏡像治療，用好手在鏡像中的動作欺騙大腦，好像壞手也可如常運作，幫助神經重組，提升受損腦的神經活性。

中華民國職能治療全國聯合會理事長張自強今天表示，腦中風不僅是台灣10大死因之一，更是造成中老年人日常生活失能及長期殘障的主要原因。

中風患者通常有單側肢體癱瘓情形，約有1/3至2/3患者，在中風後6個月仍有癱瘓手動作功能缺損問題，造成日常生活依賴性增加及健康照護的負擔。

張自強說，近年各種動作復健治療方式，如侷限誘發治療，限制好手，強迫使用壞手練習動作；電刺激，利用適當電流刺激壞手肌肉或機器輔助治療。但這些治療方法都需仰賴特定儀器或密集治療，不僅花費高、耗人力，且大多只方便在醫療機構施行。

長庚大學職能治療學系主任、中華民國職能治療師公會全國聯合會理事吳菁宜說，鏡像治療是另一個近年新興的復健治療方式，只需利用一個鏡箱便能進行治療，花費少、簡單又便利。

鏡像治療利用正中央垂直放置一面鏡子的鏡箱，患者坐在鏡箱前，將壞手放置於鏡後，患者只能看到好手和好手反射在鏡中的影像，讓好手的鏡像剛好和壞手重疊，建立一種視幻覺來取代壞手。

吳菁宜說，患者用好手做動作，如手肘彎曲與伸直、擦拭桌面、倒水，同時請患者看著鏡中幻覺手的動作，並想像壞手正在做相同的動作，透過這種方式欺騙大腦，讓大腦產生壞手能夠正常運動的錯覺。

吳菁宜表示，治療時間大約4週，每週訓練5天，每天1.5小時，鏡像治療後還會加上半小時的功能性任務訓練，如用壞手撿塑膠袋、翻報紙等，幫助所學能運用到日常生活。

她說，鏡像治療可以活化和動作及體感覺相關的腦部區域，造成神經重組，提升受損腦的神經活性，促進壞手動作回復。若患者能在病情穩定後，進入急性後期照護期就開始採用鏡像治療，則有可能收到不錯的效果。