飛安提升保費省下2億 復興航空年底增5航線

2016-10-03 12:38 聯合報 記者徐子晴╱即時報導



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復興航空機師準備模擬機考核。圖／復興航空提供 分享 facebook

復興航空過去兩年內發生兩起空難，現全力拚飛安並進行改造，復興航空董事長林明昇表示，2017年度保費年減幅73%，公司一年將省下逾台幣2億元的保費支出，顯見飛安提升有成，有利未來加速再造。他也指出，最快年底前，興航將新增5條新航線，包括日本的仙台、福岡、韓國釜山及泰國的曼谷與清邁。

復興航空指出，一般而言，航空險保費調整幅度平均約5%到10%，在發生安全事件後，保費將攀升一到三成，或視公司個別狀況而定。2017年度保費未增反減，讓經營團隊士氣大振，林明昇說，對於明年首季達到損益兩平目標，更具信心。

林明昇表示，為向員工、旅客、投資人展現經營決心，今年中拍板組織再造策略，威航停航後，在再造目標下，並行落實開源、節流措施。保費年省逾2億元，可望加速後續再造工程；至於開源，將調整航網，將運能做最佳使用，最快年底前，興航將新增5條新航線，分別是日本的仙台、福岡、韓國釜山及泰國的曼谷與清邁。

復興航空發言人陳逸潔說，受主管機關民航局督導同時，公司陸續引進國際飛安規格的管理系統，不論是飛航風險管理，或機組員疲勞風險管理，皆已獲致階段成果，舉疲勞風險為例，現階段藉由優化機組員班表，平均飛時下降，機組員也能自行舉報疲勞情形。

此外，復興航空也指出，美國世界飛安基金會所提出的67項精進建議，均已提前完成，並在過去一年內沒有飛安事件裁罰記錄。