iPhone 7鏡頭不耐刮？藍寶石玻璃遭質疑

2016-10-03 12:55 中央社 台北3日電



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蘋果強調iPhone7鏡頭用藍寶石水晶玻璃保護鏡保護。 聯合報系資料照 分享 facebook

蘋果推出iPhone 7強調雙鏡頭功能，用藍寶石水晶玻璃保護鏡保護。不過有網友貼出視訊影片測試指出，iPhone 7和其他系列照相鏡頭不耐刮，也對藍寶石材料提出疑問。

網友JerryRigEverything在Youtube上貼出一段視訊影片，對iPhone 7照相鏡頭的耐刮特性進行測試，結果發現，在摩式相對硬度6的條件下，iPhone 7的照相鏡頭開始出現了微小的刮痕。

視訊影片內容指出，再進一步測試，在摩式相對硬度8的條件下，iPhone 7照相鏡頭上的刮痕，已經非常明顯。此外，iPhone SE/5S/6系列的照相鏡頭，在摩式相對硬度6和7的條件下，也會出現刮痕。

JerryRigEverything指出，蘋果iPhone5S/6/6S/SE/7等系列，照相鏡頭持續採用藍寶石水晶玻璃保護。藍寶石玻璃硬度的耐刮程度，應該可以在8到9的條件，按照理論，摩式相對硬度6的條件應該不會對藍寶石玻璃造成刮傷。

這名網友在視訊影片中還透過精密檢視儀器進行材料檢測，研判iPhone 7的照相鏡頭可能是藍寶石和玻璃的混合材料。

不過這名網友也指出，他不是專家，只是透過視訊影片顯示相關問題，真正的結果還需要進一步佐證。他也不建議其他朋友模仿影片中的做法。