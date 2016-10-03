召喚10國心靈怪獸 關渡雙年展邀你「打怪」

2016-10-03 12:31 聯合報 記者陳宛茜╱即時報導



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台灣參展藝術家張徐展，此次在「打怪」中，展出家族傳承百年的紙糊藝術。圖／關渡美術館 分享 facebook

在電玩遊戲「打怪」的風潮下，虛擬的怪獸一直存在每個現代人的心中。現實世界之中，我們是否也有可能不自覺移植「打怪」的模式和身體感，隨時感覺怪獸就在我們身邊？

關渡雙年展在今年將以「打怪」為主題，邀請台灣、大陸、韓國、印尼、澳洲、日本、馬來西亞、越南、新加坡等10位藝術家與10位策展人進行合作，以衝突、創造、變革、突圍、冒險等題目，共同創造亞洲當代文明的新神話。

關渡雙年展從2008年第1屆將「夢」作為主題開始、第2屆「記憶的總和」、第3屆「藝想世界」、第4屆的「識別系統」到第5屆的「打怪」，都與現代人的日常生活息息相關。

電玩世界中，「打怪」一詞意為攻擊、殲滅遊戲中的反派怪物。透過「打怪」，玩家得以累積分數，並順利升級及闖關。在日常的流行用語中，亦常用「打怪」來表達克服現實工作環境中所經歷的「難關」，也因此，「打怪」成了遊走在現實與虛擬經驗之間的用語。

展中，10組藝術家將心中的怪獸具體化，讓現代人正視潛伏在潛意識中這些怪獸，探索「牠」對人們的影響。日本當代藝術家椿昇，以先進的氣球技術，持續創作出一隻一隻巨獸。以紙紮藝術揚威法國的台灣參展藝術家張徐展，此次也在「打怪」中展出家族傳承百年的紙糊神獸。

●「打怪」即起於國立台北藝術大學關渡美術館1～4樓展出，展至12月11日。