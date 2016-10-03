與大學無縫接軌 高英工商首創「大學預修課程」

2016-10-03 12:23 聯合報 記者劉星君╱即時報導



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高雄高英工首創「大學預修課程」上午舉行開訓典禮，校長陳德松說，學校與科技大學結合開設課程，讓高三學生們提早了解大學授課方式與大學無縫接軌。高三學生謝懷德說，大學課程著重課堂互動分享與思考，跟校內知識性學習很不一樣。

陳德松說，去年試辦大學預修課程，當時只有5個科系，今年擴大辦理，全校7個科系與高苑科大、大仁科大、美和科大與和春技術學院，共開設7門課，33學分，有254名學生選讀。

開設課程分別有，高苑科大燃料科學3學分、能源科技3學分、3D創意設計3學分；美和科大數位多媒體設計學3學分；大仁科大西餐烹調實習4學分、飾品設計3學分；和春技術學院辦理物聯網與創意設計3學分，讓高三學生們選讀。

陳德松說，大學預選課程加深加廣學生專業課程學習，學生從中確立未來方向，學分費由學校負擔，學生研習後頒發學分證書，未來進入該科大可抵免學分，去年約有6成學生受益。

今天上午，大學教授高志中開課「物聯網與創意設計」課程，他說，大學預選課程將學過的技術、技能與知識發揮。

高英工商資處科三年級學生謝懷德說，透過大學預選課程，了解大學上課模式，跟高職很不一樣；三年級林佩萱說，訓練思考能力，選修物聯網課程，更加了解商業應用範圍。