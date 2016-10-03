要讓爸爸過好日子 他從成績滿江紅進步到會考5B

2016-10-03 12:19 聯合報 記者洪欣慈╱即時報導



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目前就讀高雄市中山工商的黃翔，因不忍爸爸辛苦，下定決心考上好大學，改善家中家境。圖／侯長文提供 分享 facebook

目前就讀高雄市中山工商的黃翔，就讀大寮國中期間，原本是個不愛唸書、吵鬧又混的學生，成績很差。後來透過補救教學，重拾對讀書的自信，也為了考上好大學、改善家中家境，成績突飛猛進，從20幾分進步到90幾分，會考從程度C考出5B成績，「看見題目我不再是心理不悅地說出『我不會』，而是說『我會，很簡單』，讓我很有成就感。」

教育部今舉行「補救教學績優教學團隊暨學生學習楷模評選計畫」，選出9組績優教學團隊與11位學生楷模，今舉行頒獎典禮，頒發獎座及6千元獎學金。

黃翔是此次學習楷模得獎學生之一。黃翔念幼稚園時，父母親就離婚了，變成單親家庭，因父親忙於工作養家，從小由阿嬤照顧，阿嬤過世後，黃翔更無心在課業上，國小時國、英、數三科的學習狀況都被列為待加強，國一上課時幾乎每天睡覺，常被叫去導師辦公室外罰站或寫心經。

高雄市大寮國中校長侯長文表示，黃翔其實很喜歡表現，也常挑戰老師，希望引起注意，不是不會讀書，而是缺乏誘因。國一時曾寫聯絡簿想當班長，老師就給他機會，但因為太混，只當了一天就被換掉，直到國二時看到爸爸的辛苦，才讓他開始改變。

黃翔今因上課，無法來頒獎典禮現場，但他寫了一篇自述，內容中提到，國二時爸爸跟他說，希望他能考上好學校，「不要像自己一樣做苦力勞力，在大太陽底下曬。」因家境困難，爸爸買飯時，經常只買兩個便當給他和哥哥，自己只跟他們要幾口來吃就當一餐，讓他非常不忍，下定決心考上好學校改善家境。

侯長文指出，班上老師很用心，知道黃翔心疼父親的辛苦，以此作為誘因，鼓勵他好好學習。黃翔加入補救教學後，老師也幫他找到適合的學習方法，成績開始明顯提昇，如國一數學月考約40至50分，國三已提昇到80至90分，國中會考數學科也獲得B+成績，比剛進國中時進步很多。

台南市楠西國小五年級學生曹榮坤從小常頭痛，一直檢查不出具體病因，身體比同齡學生差，但他從不以生病作為不學習的擋箭牌，反而比其他學生更認真。由於出身隔代教養家庭，學校讓曹榮坤參與課後補救教學班，不只藉由補救教學提升成績，還在補救教學課堂上擔任小老師，教其他同學功課。