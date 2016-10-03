IKEA引進印度設計織品 限量上市

2016-10-03 12:17 經濟日報 記者李至和╱即時報導



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IKEA推出瑞典時尚與布織品設計師馬丁柏格史壯SVARTAN系列。 圖／IKEA提供 分享 facebook

隨著氣候漸漸轉涼，在夏秋交替之際，居家空間也可以換上應景的秋季佈置。IKEA宜家家居邀請瑞典時尚與布織品設計師馬丁‧柏格史壯（Martin Bergstrom）和印度的時尚設計系學生聯手推出限量的SVARTAN系列，是今年新品中限量商品。

IKEA行銷總監程耀毅表示與馬丁‧柏格史壯的合作，透過墨水印漬及早被遺忘的手工藝技法，將日常生活經常被忽視的東西以抽象圖騰表現，希望激發消費者更多生活靈感，讓每個人都能從生活周遭的小地方找到更多佈置新意。

馬丁‧柏格史壯是瑞典時尚與布織品設計師，馬丁表示：「這次以印度的傳統做出現代的詮釋，來到印度時，注意到的第一件事就是光線，接著也注意到像是各種物體表面上令人驚奇的斑駁鏽色、牆的紋理和雨水沖刷出來的痕跡。」

SVARTAN系列都是在印度生產，馬丁更邀請25名來自新德里國家時尚科技學院（National Institute of Fashion Technology, NIFT）的學生一起參與工作坊。

這些學生將各種物體表面和老舊牆上的紋理圖案、街上掛的電線等元素拓印或繪製成2,000多張素描，最後選出15種圖案製成作品。每件作品都運用了多種天然材質與物件，透過圖紋設計與色彩緊密結合，呈現出手工打造的風貌。