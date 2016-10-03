民間追蹤關懷早產兒20年 國健署明年接手執行

2016-10-03 12:02 聯合報 記者羅真╱即時報導



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早產兒的治療黃金期在3歲以前，為讓孩子及早接受早期療育，民間自發性進行1500公克以下極低體重早產兒的追蹤關懷工作，至今已超過20年，追蹤率約70至80%，其餘20%弱勢或偏鄉孩子難以觸及，期盼政府接手以提高追蹤涵蓋率。

為此，國健署規劃明年於公開徵求委託辦理「極低出生體重早產兒追蹤關懷計畫」，期望追蹤涵蓋率至少能達到90%。

國健署婦幼健康組簡任技正施靜宜指出，目前地方政府衛生局可經由國健署的「出生通報系統」來掌握轄內的早產兒名單，了解有多少早產兒週數或體重不足，對醫療院所通報的聽力異常、發展遲緩等篩檢異常的新生兒進行個案追蹤，這也是兒少法有規範地方政府須進行的措施，然而各縣市作法與執行情況不盡相同。

為讓早產兒追蹤計畫更完善，國健署規劃於明年公開徵求委託辦理「極低出生體重早產兒追蹤關懷計畫」，國健署會從出生通報系統提供極低出生體重的早產兒名單，委託單位以個案管理方式，在早產兒出院後撥打電話關懷追蹤及轉介資源服務，並結合地方衛生局共同辦理，以提高追蹤涵蓋率，期至少達九成。計畫委外後將立即執行。

施靜宜表示，有早療資源需求的民眾，可透過國健署出版的兒童健康手冊中的「資源百寶箱」篇章，找到各縣市「發展遲緩兒童通報轉介中心」名單，可進一步致電詢問。各縣市政府早期療育補助方面，可在社家署網頁中搜尋「各直轄市、縣市政府早期療育補助細部實施計畫」，可找到全台22縣市的早療補助規範。

早產兒基金會指出，近五年35歲以上孕婦持續增加，自3萬5716人上升至5萬3299人，而其中懷孕週數未滿37週者也自1萬8108人上升至2萬多人，台灣出生率雖下降，但早產率卻維持在8至9%。

施靜宜呼籲，高齡婦女容易發生不孕、流產、高血壓、妊娠糖尿病等合併症，年齡越高，胎兒染色體異常或其他先天缺陷的發生率也越高。黃金生育年齡為25至29歲，建議女性及早規劃生產。