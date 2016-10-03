24周早產兒 5成有中重度障礙

2016-10-03 12:00 聯合報 記者羅真╱即時報導



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江小姐38歲時懷上雙胞胎，產前早產毫無認識，直到懷孕4個月時，其中一個寶寶的羊水無預兆的破了，被迫緊急送院安胎，才知道高齡早產的風險如此高。寶寶安胎至6個半月時仍早產出生，發育不完全的她一度出現腦室2至3度出血、呼吸窘迫、左膝與髖關節嚴重變形，小小的身軀接受氧氣治療、腳部打石膏、穿吊帶等，讓媽媽心疼不已。

台灣女性平均生育年齡去年已增加至30.6歲，超過國健署建議的適當婚育年齡25至29歲。

「懷孕年齡越高、早產風險越高」台灣早產兒基金會表示，國內早產兒占新生兒8至10%，懷孕週期未滿37週出生即認定為早產。根據早產兒基金會2011年的追蹤報告，孕期第34至36週出生的孩子，日後視覺、聽覺與認知有中度和重度障礙的比例合計為16.6%，31至33週為17.4%，28至30週為23.2%，25至27週為32.9%，小於等於24週則高達50%。

江小姐四處蒐集資訊，瞭解有哪些資源與補助可以使用，也在網路上看見其他早產兒的故事，相信醫師且聽從指示回診，心理有了準備就不慌張。她和先生輪流請了三年育嬰假陪伴，現在孩子的發育已日漸追上其他孩子。

「早產兒的黃金治療期在三歲前！」台灣早產兒基金會董事許瓊心醫師指出，越早治療，越有效降低孩子長期發展遲緩的風險。有二十三週早產的寶寶，在父母用心陪伴與密集治療下，兩歲時已可講完整的句子「阿姨妳好」，比許多正常的孩子出色。但不是所有腦神經問題都能在新生兒加護病房時被檢查出來，許多父母在孩子3歲之後才接觸早療資源，已有嫌晚，許瓊心呼籲早產兒媽媽及早讓孩子接受早療，也期盼政府落實追蹤關懷。