獨家／減C大作戰 教部續投14.9億元 從小一補救

2016-10-03 11:38 聯合報 記者王彩鸝╱即時報導



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教育部今年繼續投入14.9億做補救教學，從小一開始補救。圖／本報資料照 分享 facebook

國中會考C級生約占三成，搶救基本學力，教育部今年繼續投入14.9億元做補救教學，補救對象不再限雙低(低收入、低學習成就)，改為「單低」，只要是學習成就低落的孩子，都可接受補救教學，而且今年首度納入小一學生，及早補救，從起跑點開始拉技C級學生。

台師大教育政策小組在520前夕公布一項基本學力調查指出，台灣至少有12%學生未具備基本學力，相當於20萬名國中小學生在「等待失敗」，建議新政府應將弱勢者教育視為「國安議題」。

教育部次長林騰蛟表示，今年教育部繼續投入14.9億元做補救教學，強調從學生學不會的起始點開始補救；106年1月的統合視導，也把「提升學力品質」列為十大視導主題之首。

教育部國教署副署長許麗娟說，今年度補救教學進行的做法將更細膩、更到位，從過去的低收入、低學習成就的「雙低」，改為「單低」，只要是學習跟不上，就可接受補救教學；另外，為了落實及早補救，今年新增兩項措施，一是從小一開始補救，一是第一次篩選測驗(前測)從每年的9月，提早到5、6月間檢測，可針對學習落後的學生，利用暑假啟動補救教學。

依據國中會考大數據庫分析，英數兩科學習雙峰現象最明顯，教育部也委託實踐大學應用外語系講座教授陳超明搶救「英語C咖」，繼雲林、屏東之後，也協助苗栗、新竹等縣市，強調「教會比教完重要」；另外，搶救「數學C咖」則委託台師大講座教授兼數學教學中心主任林福來，發展「數學奠基活動模組開發計畫」，教國中小老師用遊戲和活動方式教數學。

許麗娟表示，學生學習落後的樣態很多，不能用同一套補救教學模式來搶救，宜蘭、花蓮、高雄試辦2班3組的課中補救教學模式，依學生程度分組教學，成效不錯，國中會考C級比率降低不少。